Son Dakika Haberleri: Dağlıca'da Mağara Bulundu

Dağlıca'da Mağara Bulundu

46 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesine düzenlenen doğa yürüyüşünde, içinde sarkıt ve dikitlerin de olduğu mağara bulundu.

Dağlıca'da Mağara Bulundu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesine düzenlenen doğa yürüyüşünde, içinde sarkıt ve dikitlerin de olduğu mağara bulundu.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçeye bağlı Dağlıca bölgesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Öğrenci, dağcı, doğasever ve askerlerin katıldığı yürüyüşte, Yeşiltaş köyü yakınında içinde sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulundu.

Mağaranın içinde sarkıt, dikit ve farklı şekillerden oluşan doğal görüntü, katılımcıları adeta büyüledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Dağlıca, Güncel
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