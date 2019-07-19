Dağlık alana düşüp yandı: 3 kişinin cesedine ulaşıldı
52 dakika önce
Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Leutasch bölgesinde dün yerel saatle 17: 30 sıralarında içinde 3 kişinin bulunduğu Cirrus SR22 GTS X tipi küçük uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle Wetterstein Dağları'na düştü.
Avusturya
'nın Tirol
eyaletine bağlı Leutasch bölgesinde dün yerel saatle 17: 30 sıralarında içinde 3 kişinin bulunduğu Cirrus SR22 GTS X tipi küçük uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle Wetterstein Dağları'na düştü. Uçak, yere çakılmasının hemen ardından yandı. Bölgeye intikal eden kurtarma ekipleri, uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.
Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:22
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