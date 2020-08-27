'Dağlık alana gidiyorum' dedi, ağaca asılı cansız bedeni bulundu - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan Mustafa K.'nin (26) ağaca iple asılı cansız bedeni bulundu.

Kuaförlük yapan Mustafa K., bugün saat 09.00 sıralarında eşi E.K.'ye "Dağlık alana gidiyorum" diyerek, evden çıktı. E.K. uzun süre eşinden haber alamayınca polisten yardım istedi. Polis ekipleri, Mustafa K.'yi bulmak için çalışma başlattı. Saat 11.00 sıralarında ise yamaç paraşütü yapmak için Tepe Mahallesi Hıdırellez mevkisine gelen bir kişi, dağlık alanda ağaca asılı ceset olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi. Bölgeye olay gelen ekipler, ağaca asılı cesedin Mustafa K.'ye ait olduğunu belirledi. Mustafa K.'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.