Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Öksüt Mahallesi'nde dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan 4 keçiyi kurtarmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Sarp dağlık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

(Ali Göç/İHA)