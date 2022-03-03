Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde üst yapı çalışmaları devam ediyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın göl sahasında kalacak ilçe merkezinin, yeni yerleşim yerinde inşa edildiği anımsatıldı.

Yusufeli yeni yerleşim yeri üst yapı çalışmalarının üç ayrı bölgede etaplar halinde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Sakut Vadisi'nde olan birinci bölgede üst yapı çalışmalarında birinci etaptaki hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez cami ve müftülük binası, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul yapımı ile ikici etaptaki 25 yataklı hastane, belediye hizmet binası, ticaret merkezi ve 518 konut yapımının tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, birinci bölge üçüncü etap işleri kapsamında 6 ticaret merkezi, 16 dükkan ve 208 konut yapımının devam ettiği, işin fiziksel gerçekleşmesinin yüzde 72 seviyesine ulaştığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yansıtıcılar bölgesi olarak adlandırılan ikinci bölgedeki üst yapı çalışmalarında birinci etapta 340 konut ve 16 dükkan, ikinci etapta 248 konut ve 32 dükkan, üçüncü etapta 336 konut, dördüncü etapta da 250 konut ve 4 dükkan yapımı tamamlanırken beşinci etaptaki 226 konut ve 40 dükkan inşaatında da yüzde 79'luk fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Üçünü bölgedeki üst yapı çalışmaları birinci etap kapsamında 24 derslikli lise, sağlık ocağı, ilçe jandarma komutanlığı ve 334 konut inşa edildi. Bu bölgedeki ikinci etapta da semt cami, 224 konut, 8 dükkan yapımı tamamlandı."