Dağlık alanda ayağı kırılan şahsı AFAD kurtardı - Son Dakika
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Dağlık alanda ayağı kırılan şahsı AFAD kurtardı

17.04.2022 18:48
Dağlık alanda ayağı kırılan şahsı AFAD kurtardı

Malatya'da ot toplamak için çıktığı dağlık alanda ayağı kırılan 70 yaşındaki şahsı AFAD ekipleri kurtardı.

Malatya'da ot toplamak için çıktığı dağlık alanda ayağı kırılan 70 yaşındaki şahsı AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Haydar Bulut, ot toplamak için sarp kayalıkların bulunduğu bölgeye tırmandı. Kayarak düşen yaşlı şahsın ayağı kırılınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri sarp kayalıklardan oluşan bölgeye giderek yaralı şahsa ulaştı. İlk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra sedyeye konularak kayalıklardan yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş ile yola indirildi. Burada 112 ambulansına teslim edilen şahıs hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Dağlık alanda ayağı kırılan şahsı AFAD kurtardı

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Gündüzbey, Yeşilyurt, Malatya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dağlık alanda ayağı kırılan şahsı AFAD kurtardı - Son Dakika


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