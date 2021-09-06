DAĞLIK ALANDA BİTKİN HALDE BULUNAN 4 YAVRU KEDİYE TEDAVİ - Son Dakika

OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını bölgesinde, açlıktan bitkin halde bulunan 4 yavru kedi, bakım ve tedavi altına alındı.

Zorkun Yaylası'na giderken, yol kenarında yavru kedilerin olduğunu fark eden Esnaf Bahadır Keskiner, bir süre etrafta anne kediyi aradı. Keskiner, daha sonra açlıktan bitkin olan yavruları bulundukları yerden alıp, sağlık taramalarını yaptırmak için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tedavi merkezine getirdi. Burada Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından muayene edilen yavrular, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Ayrıca genel muayenede, kedilerden bir tanesinin sağ arka patisinde, fazladan 3 parmak daha olduğu görüldü. Laçinbala, 4 kardeşin sağlık problemleri görülmedi. Biraz güçten düştükleri gözlemlenen yavrulara yoğun bakım mamaları verdik. Bir yavrumuzdaki sağ arka ayağında bulunan 5'inci patinin yürümesine engel olmadığı ve bundan dolayı cerrahi işleme gerek duymadık. Birkaç hafta sonra aşılama işlemlerini başlatacağımız yangın mağduru kedilerin tüm bakım ve masraflarını HAYTAP olarak üstlendik. Kurulan tesisimiz bu canlara yaşam hakkı tanımaya devam ediyor.?