Son Dakika Haberleri: Dağlık alanda cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Dağlık alanda cesedi bulundu

1 saat önce

AYDIN'ın Köşk ilçesindeki dağlık alana, incirin döllenmesini sağlayan ilek (erkek incir) toplamaya giden çiftçi İsa Bayram (44), ölü bulundu.

Dağlık alanda cesedi bulundu, System.String[]
AYDIN'ın Köşk ilçesindeki dağlık alana, incirin döllenmesini sağlayan ilek (erkek incir) toplamaya giden çiftçi İsa Bayram (44), ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmadığı belirtilen Bayram'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Evli ve iki çocuk babası İsa Bayram, dün akşam saatlerinde, Karatepe Şehitliği yakınlarındaki dağlık bölgeye ilek toplamaya gitti. Aradan geçen uzun süreye rağmen geri dönmeyen Bayram'ın yakınları, merak edip aramaya çıktı. Köylülerin de yardımıyla dağlık alanda arama yapıldı. Bu sabah, Karatepe Şehitliği yakınlarında bulunan köy çeşmesi önünde İsa Bayram'ın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Bayram'ın cesedi, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
aydın, köşk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- TOSUNCUKUN YURT DIŞINDA LÜKS YAT SEFASI Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor Son Dakika! Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:17:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağlık alanda cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]