Dağlık alanda kaçak avlanmaya 8 bin lira ceza - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yasa dışı olarak kara avcılığı yaptığı öne sürülen 3 avcıya toplamda 8 bin 894 liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı milli parklar görevlileri, Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi Mor Çukuru mevkisindeki dağlık alanda ellerinde taşıdıkları av tüfekleriyle kaçak olarak avlandığı öne sürülen 3 kişiyi yakaladı. Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından 3 avcıya kara avcılığına muhalefetten işlem yapıldığı, toplamda 8 bin 894 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Kara avcılığına yönelik denetimlerin süreceği belirtildi. - KONYA