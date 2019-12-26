Dağlık alanda kar ve sisten mahsur kalan işçileri AFAD kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağlık alanda kar ve sisten mahsur kalan işçileri AFAD kurtardı - Son Dakika

Dağlık alanda kar ve sisten mahsur kalan işçileri AFAD kurtardı

6 saat önce

Niğde'de dağlık arazide yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dağlık alanda kar ve sisten mahsur kalan işçileri AFAD kurtardı, System.String[]

Niğde'de dağlık arazide yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çamardı ilçesi Yeniköye bağlı Dede mevki dağlık arazisinde bir firmaya ait olan GSM baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 4 kişi yoğun kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi 8x8 amfibik arazi aracı ile mahsur kalan vatandaşları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

(İHA)

Çamardı, Niğde, İşçi, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil

Son Dakika Haberleri
03:20 Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
03:15 2. - Son Dakika
03:09 1. - Son Dakika
03:08 Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
03:07 DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 03:23:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağlık alanda kar ve sisten mahsur kalan işçileri AFAD kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]