Dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu - Son Dakika

Dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

6 saat önce

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 kişilik bisiklet ekibinin bir üyesi, kaybolduğu dağlık alanda yaralı halde bulundu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 kişilik bisiklet ekibinin bir üyesi, kaybolduğu dağlık alanda yaralı halde bulundu.

Ardıçlı mevkisinde 5 kişilik bisiklet ekibi, aralarındaki Muhammet Emin Boydak'ın (22) kaybolduğunu fark etti.

Boydak'ın arkadaşları, durumu polise bildirdi. Bölgeye ulaşan polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık iki saat süren arama sonucu Boydak'ı yaralı halde buldu.

Bölgenin dağlık olması nedeniyle yardım istenen AFAD ve UMKE ekipleri, helikopter talep etti.

Askeri helikopter ile bulunduğu yerden alınan Boydak, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Selçuklu, Ardıçlı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:31 Kaynak: AA
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