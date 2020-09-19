Dağlık alanda mahsur kalan 4 genç AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 genç AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi 8. Etap yakınlarındaki dağlık alanda Ersen Ç. Serkan Ç., Alim S. ve Arif E. isimli gençler gündüz saatlerinde gezmeye çıktı. Havanın kararmasıyla kaybolan ve uçurumun kenarına kadar gelen gençler 112'yi arayarak yardım istedi.
Gençlerin yardım çağrısı sonrasında bölgeye polis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında bulundukları yenden kurtarılan gençler, polis ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 22:46 - Kaynak: İHA
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