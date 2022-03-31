Dağlık alanda mahsur kalan keçi AFAD'ın 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Dağlık alanda mahsur kalan keçi AFAD'ın 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

31.03.2022 18:58
Dağlık alanda mahsur kalan keçi AFAD'ın 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kayalıklarda 2 gün mahsur kalan bir keçi, Diyarbakır AFAD ve DAK ekiplerinin 4 saat süren zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kayalıklarda 2 gün mahsur kalan bir keçi, Diyarbakır AFAD ve DAK ekiplerinin 4 saat süren zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinde dağlık alanda Aslan Mahmutoğlu'nun keçisi kayalıklarda mahsur kaldı. 2 gün süren kurtarma çalışmalarından sonuç alamayan Mahmutoğlu, AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbarla dağlık alana hareket eden Diyarbakır Afet ve Acil Durum'a bağlı (AFAD) Doğada arama kurtarma (DAK) ekibi çalışma başlattı. Engebeli dağlık arazide istasyon kuran uzman ekipler, 4 saat süren zorlu operasyonla keçiyi mahsur kaldığı kayalıklarda kurtararak, sahibine teslim etti. - BATMAN

Dağlık alanda mahsur kalan keçi AFAD'ın 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı
Dağlık alanda mahsur kalan keçi AFAD'ın 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

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Diyarbakır, Hasankeyf, Batman, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dağlık alanda mahsur kalan keçi AFAD'ın 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı - Son Dakika


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