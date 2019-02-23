Son Dakika Haberleri: Dağlık Alanda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Dağlık Alanda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

59 dakika önce

ADANA'nın Feke ilçesinde yaklaşık 1 haftadır dağlık alanda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.

Dağlık Alanda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı, System.String[]
ADANA'nın Feke ilçesinde yaklaşık 1 haftadır dağlık alanda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.

İlçenin Çığıllıpınar mevkiinde yaklaşık 1 haftadır dağda köpek sesi duyanlar, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede köpeğin dağda mahsur kaldığı belirlendi. Çalışma başlatan itfaiye, 4 saatlik çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri köpeğe yiyecek ve su verdi ardından sahibine teslim etti.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:19 Kaynak: DHA

Feke, Adana, İtfaiye, Güncel
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