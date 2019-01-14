Son Dakika Haberleri: Dağlık Alanda Yangın (3)

Dağlık Alanda Yangın (3)

17 dakika önce

-Sakarya'nın Arifiye ilçesinin dağlık bölgesinde yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

- Sakarya'nın Arifiye ilçesinin dağlık bölgesinde yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sakarya'nın Arifiye ilçesinin dağlık bölgesinde yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Arifiye, Sakarya, Güncel
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