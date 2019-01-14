Dağlık Alanda Yangın (3)
17 dakika önce
-Sakarya'nın Arifiye ilçesinin dağlık bölgesinde yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
- Sakarya
'nın Arifiye
ilçesinin dağlık bölgesinde yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sakarya'nın Arifiye ilçesinin dağlık bölgesinde yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:11 Kaynak: AA
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