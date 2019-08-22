Dağlık alanda yolunu kaybeden grubu AKUT kurtardı
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İzmir'in Foça ilçesinde dağlık alanda yolunu kaybeden 6 kişilik grup AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:00 Kaynak: AA
İzmir'in Foça ilçesinde dağlık alanda yolunu kaybeden 6 kişilik grup AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Foça beldesinde dağlık alanda yürüyüş yapan 6 üniversite öğrencisi yolu kaybedip dağlık alanda mahsur kaldı.
Grup, durumu AKUT ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine yola çıkan 3 AKUT görevlisi gruba ulaştı.
Öğrenciler kayboldukları yerden güvenli bölgeye tahliye edildi.
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