Son Dakika Haberleri: Dağlık alanda yolunu kaybeden grubu AKUT kurtardı
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Dağlık alanda yolunu kaybeden grubu AKUT kurtardı

6 dakika önce

İzmir'in Foça ilçesinde dağlık alanda yolunu kaybeden 6 kişilik grup AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Dağlık alanda yolunu kaybeden grubu AKUT kurtardı, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesinde dağlık alanda yolunu kaybeden 6 kişilik grup AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Foça beldesinde dağlık alanda yürüyüş yapan 6 üniversite öğrencisi yolu kaybedip dağlık alanda mahsur kaldı.

Grup, durumu AKUT ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine yola çıkan 3 AKUT görevlisi gruba ulaştı.

Öğrenciler kayboldukları yerden güvenli bölgeye tahliye edildi.

İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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