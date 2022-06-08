Dağlık arazide 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Dağlık arazide 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

08.06.2022 10:12

Dağlık arazide 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dağlık araziye ekili 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Dağlık arazide 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dağlık araziye ekili 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan dağlık arazide izinsiz kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İ.E. adlı şüphelinin arazide kenevir bitkisi yaptığını belirleyen ekiplerin arazide yaptığı aramada, 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.E. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Dağlık arazide 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Dağlık arazide 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Dağlık arazide 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Dağlık arazide 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dağlık arazide 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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