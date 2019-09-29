Son Dakika Haberleri: Dağlık arazide mahsur kalan 2 kişiyi afad ekibi kurtardı
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Dağlık arazide mahsur kalan 2 kişiyi afad ekibi kurtardı

1 saat önce

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, mermer madeni için inceleme yaptığı sarp arazide mahsur kalan İsmet A. ile Süleyman D., AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Dağlık arazide mahsur kalan 2 kişiyi afad ekibi kurtardı, System.String[]

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, mermer madeni için inceleme yaptığı sarp arazide mahsur kalan İsmet A. ile Süleyman D., AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İsmet A. ve Süleyman D., Pozantı'nın Şekerpınarı mevkisine, mermer madeni için ön inceleme yapmak üzere geldi. Çıktıkları sarp araziden inemeyen ikili, Niğde AFAD'dan yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu İsmet A. ile Süleyman D.'yi mahsur kaldıkları yerden indirdi. Yapılan kontrolde sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılan İsmet A. ve Süleyman D., Pozantı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Pozantı, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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