Dağlık Frigya bisikletle gezilebilecek - Son Dakika

Dağlık Frigya bisikletle gezilebilecek

Kütahya'da, "Frigya Vadisi Medeniyet Çevre Projesi" kapsamında yapılacak karşılama merkezi ve bisiklet yollarıyla bölgeye daha fazla turist çekilmesi amaçlanıyor.

Dağlık Frigya bisikletle gezilebilecek, System.String[]

Kütahya'da, "Frigya Vadisi Medeniyet Çevre Projesi" kapsamında yapılacak karşılama merkezi ve bisiklet yollarıyla bölgeye daha fazla turist çekilmesi amaçlanıyor.

Dağlık Frigya'nın Kütahya'da kalan bölümü, Yenibosna Mahallesi'nden başlayıp kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Ovacık köyüne kadar olan alanı kapsıyor. Kentin doğusu boyunca uzanan alanda ise Sabuncupınar, Söğüt, İnli, Sökmen, Fındık ve İncik mağaraları bulunuyor.

Vadi, Frigler'den kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peri bacaları ve diğer doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, bölgeye daha fazla turist çekebilmek için hazırlanan projenin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Vadinin, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar il sınırları içinde kaldığını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Bizim açımızdan çok önemli bir proje. Vadinin yakınından geçen yol, İstanbul'dan Antalya'ya geçen aks üzerinde. Bu yolda çok fazla taşıt ve yolcu trafiği var. Buradan geçen insanlara Frig Vadisi'ni tanıtmayı amaçlıyoruz. O anda olmasa bile daha sonraki zaman dilimlerinde seyahat listelerine eklemelerini, tatil programlarına bu alanları gezme ve görme, buralarda vakit geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar kapsamında yol kenarındaki bir araziyi kamulaştırarak karşılama tesisi yapacağız. Burada Kütahya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini vatandaşlarımıza tanıtacağız. Kütahya'ya özgü, özellikle 'renklerin notası' olarak tarif edilen çinimizin yapılış hikayesini anlatacağımız, tanıtacağımız butik tarzı atölyelerle ziyaretçileri buluşmaya davet edeceğiz."

Vali Çelik, yapılanmanın vadideki doğal görünümünü bozmayacak şekilde olacağını vurguladı.

Frig Vadisi'nde yaklaşık 40 kilometre yol bulunduğunu belirten Çelik, "Bu araç yolunda bütün vadiyi birbirine bağlayacak entegre bir bisiklet yolunun çalışmasını başlattık. Bu anlamda vadi içinde bulunan tüm köylerimizi bisiklet yoluyla kent merkezine bağlamayı düşünüyoruz." dedi.

Çelik, proje aşamasındaki uygulamayı gelecek yıl karşılama merkezini bisiklet yoluyla bütünleştirerek tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

Projenin, Kütahya'nın ekonomik ve turizm potansiyeline artı değer getireceğini ve katkı sağlayacağını vurgulayan Çelik, "Fizibilite ve bu anlamdaki çalışmalar bunu destekler nitelikte. Yapılan çalışmalarla Kütahya'ya yerli ve yabancı turistlerin sayısını artırma gayretindeyiz." diye konuştu.

Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük destek sağladığı projenin hayata geçirilmesinin ardından Frig Vadisi'nin bir cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.

Frig Vadisi

Milattan önce 9. yüzyılda devlet kuran Frigler'in barışçı bir toplum kimliğinde gelişerek tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, kaya mezarları ve tapınma alanlarıyla kendilerine özgü bir mimari getirdikleri, maden işçiliği ve dokumacılıkta ileri gittikleri, yeni müzik aletleri ürettikleri biliniyor.

Kapadokya'daki peribacası oluşumlarının benzerlerine Frig Vadisi'nde de rastlanıyor.

Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntılarından oluşan bölge, milattan önce 900-600 yıllarında Frigler, daha sonra Romalılar tarafından kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağlık Frigya bisikletle gezilebilecek - Son Dakika

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