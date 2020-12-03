Dağlık Karabağ: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda '5 bini aşkın asker öldü' - Son Dakika
BBC

Dağlık Karabağ: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda '5 bini aşkın asker öldü'

03.12.2020 19:32
Dağlık Karabağ: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda '5 bini aşkın asker öldü', System.String[]

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayıp 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona eren altı haftalık savaşta iki taraftan 5 bini aşkın askerin öldüğü açıklandı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayıp 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona eren altı haftalık savaşta iki taraftan 5 bini aşkın askerin öldüğü açıklandı.

Ermenistan geçen ay yaptığı açıklamada, 2 bin 425 askerinin öldüğünü kaydetmiş, Dağlık Karabağ'da üç bölgenin kontrolünü ele geçiren Azerbaycan ise açıklama yapmamıştı.

Azerbaycan konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak 2 bin 783 askerinin öldüğünü, 100 askerin de kayıp olduğunu belirtti.

Böylece savaşta hayatını kaybeden asker sayısı 5 bini aştı.

Çatışmalarda, her iki taraftan en az 143 sivilin de yaşamını yitirdiği, on binlerce kişinin de yerlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

İki eski Sovyet Cumhuriyeti arasındaki Dağlık Karabağ sorunu 30 yıla yakın devam ediyordu. Resmi olarak Azerbaycan'ın olan toprakların denetimi komşu Ermenistan'daydı.

Altı haftayı aşkın devam eden çatışmaların ardından, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu ve taraflar ulaşmış oldukları pozisyonlarını korudu.

Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'ın yedi bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu.

Ermenistan'ın çekilmeyi kabul ettiği üç bölgede 2 bin Rus askerinin konuşlandırılması konusunda anlaşıldı.





Savaş sona erdikten üç hafta sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Savunma Bakanlığı, kaybettiği asker sayısıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Turan haber ajansının aktardığı bilgilere göre, 27 Eylül -10 Kasım tarihleri arasında 2 bin 783 askerin öldüğü, 100'ü aşkın askerin de kayıp olduğu, 103 cesedin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapıldığı aktarıldı.

Bakanlık, 1.245 askerin de hastanede tedavi edildiğini duyurdu.

Azerbaycan medyası, 10 Aralık'ta Bakü'de bir zafer geçişi yapılmasının planlandığını kaydetti.

Çatışmalar sırasında Ermenistan tarafı askeri kayıplarla ilgili düzenli bilgi vermiş, aynı zamanda Azerbaycan'ın kayıplarına ilişkin de doğrulanmayan iddialarda bulunmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış anlaşmasını imzalamayı kabul ettiği için eleştiri almış, protesto gösterilerinde istifası istenmişti.

17 siyasi parti de bu talebi dile getirmiş, yeni bir başbakan atanmasını istemişti.

Rus yetkililer ise bu hafta yaptıkları açıklamada, anlaşmanın imzalanması ve Laçin koridoru olarak tanımlanan bölgede Rus barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasından bu yana 26 bini aşkın mültecinin Karabağ'daki evlerine döndüğünü kaydetti.

Dağlık Karabağ: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda '5 bini aşkın asker öldü'

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Son Dakika Dünya Dağlık Karabağ: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda '5 bini aşkın asker öldü' - Son Dakika Dünya

BBC

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