Dağlık Karabağ - 'Azerbaycan'ın yaptığı baskınlarda 'onlarca Ermeni askeri yakalandı' - Son Dakika
BBC

Dağlık Karabağ - 'Azerbaycan'ın yaptığı baskınlarda 'onlarca Ermeni askeri yakalandı'

16.12.2020 18:42
Dağlık Karabağ - 'Azerbaycan'ın yaptığı baskınlarda 'onlarca Ermeni askeri yakalandı', System.String[]

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolü altındaki bölgelere Azerbaycan askerlerinin baskın yapması sonucu 100 askerin ele geçirildiğine dair haberler üzerine Ermeniler protesto gösterileri düzenledi.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolü altındaki bölgelere Azerbaycan askerlerinin baskın yapması sonucu 100 askerin ele geçirildiğine dair haberler üzerine Ermeniler protesto gösterileri düzenledi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 27 Eylül'de başlayan ve iki taraftan 5000'i aşkın askerin ölümüne yol açan çatışmalar 9 Kasım'da imzalanan ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın işgali altındaki bazı bölgelerin denetiminin yeniden Azerbaycan'a verilmesini öngören ateşkes anlaşması ile sona ermişti.

Kendisini özerk ilan eden ancak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ savunma bakanlığından Salı günü yapılan açıklamada, bazı kontrol noktaları ile irtibatın kesildiği belirtildi.

Bunun üzerine Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ve Dağlık Karabağ'da protestolar yapıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise askerlerin ele geçirilmesi ile ilgili haberler konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

Dağlık Karabağ uluslararası arenada Azerbaycan'ın parçası olarak tanınıyor, ancak 1994'ten bu yana, bölgede yaşayan Ermenilerin denetiminde bulunuyordu.

Altı haftadan fazla süren son savaşta Azerbaycan bazı bölgeleri geri aldı. Haber alınamayan Ermeni askerlerin de Azerbaycan güçlerince bu bölgelerden birinde ele geçirildiği belirtiliyor.

Azerbaycan'da sosyal medyada dolaşıma giren bazı videolar nedeniyle Ermeniler arasında öfkenin arttığına dikkat çekiliyor. Dağlık Karabağ insan hakları gözlemcisi Artak Beglaryan, bu videolarda ele geçirilen Ermeni askerlerin görüntülerinin bulunduğunu ve kayıp asker sayısının 60 civarında olduğunu söylüyor.





Kayıp askerlerin aileleri, olayla ilgili bilgi alma talebiyle Erivan'daki ana yolu kapatırken, göstericilerin bir kısmı da Savunma Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.

Azerbaycan'ın bölgede yürüttüğü "terörle mücadele" operasyonunda ele geçirilen askerlerin sayısı tam olarak bilinmiyor; ancak tahminler 60 ila 160 arasında değişiyor.

Sosyal medyada paylaşılan videoların ele geçirilen Ermeni askerlerin görüntülerini içerdiği belirtiliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, BBC'nin konuyla ilgili bilgi alma girişimlerini geri çevirdi.

Dağlık Karabağ'ın güneyindeki operasyon geçen hafta başlamıştı. Ermenistan, Azerbaycan'ı Kasım ayındaki barış anlaşmasını Hin Tagher (Azerice Köhne Dağlar) ve Khatsaberd (Kalakale) köylerine saldırarak ihlal etmekle suçluyor.

Azerbaycan ise barış anlaşması gereğince bu iki köyün kendi kontrolüne geçtiğini ve bölgeyi terk etmeyi reddeden Ermeni askerlere karşı saldırı başlattığını söylüyor.

Hafta sonu meydana gelen çatışmalarda dört Azerbaycan askeri ölmüştü. Bunlar, 10 Kasım'da sona eren çatışmaların ardından ilk kayıplar oldu.

Salı akşamı Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, iki köyün bulunduğu bölgedeki askerlerle irtibatının kesildiğini açıkladı.

İki taraf arasındaki bölgeye 2000 Rus barış gücü askeri konuşlandırıldı. Ancak son çatışmaların yaşandığı bölgelerde Rus askerlerinin bulunmadığı belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, barış gücü askerlerinin bulunduğu alanların genişletildiğini gösteren bir harita yayımlamış, ancak Azerbaycan buna itiraz etmişti.

9 Kasım'da imzalanan barış anlaşması gereğince Ermenistan savaşta kaybettiği üç rayonu Azerbaycan'a devretmişti.

Taraflar arasında bu hafta savaş tutsaklarının değiş tokuşuna başlandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 44 askerin iade edileceğini söyledi.

Azerbaycan ise savaşta Ermeni askerlerin cesetlerini parçalayan iki askerin cezalandırılacağına yönelik açıklama yapmıştı.

Dağlık Karabağ - 'Azerbaycan'ın yaptığı baskınlarda 'onlarca Ermeni askeri yakalandı'
Dağlık Karabağ - 'Azerbaycan'ın yaptığı baskınlarda 'onlarca Ermeni askeri yakalandı'

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Ermeniler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dağlık Karabağ - 'Azerbaycan'ın yaptığı baskınlarda 'onlarca Ermeni askeri yakalandı' - Son Dakika Dünya

BBC

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