Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların sosyal medyaya yansıması: 'Bilgi savaşları' - Son Dakika
BBC

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların sosyal medyaya yansıması: 'Bilgi savaşları'

22.10.2020 14:52
Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların sosyal medyaya yansıması: 'Bilgi savaşları', System.String[]

Dağlık Karabağ'da haftalardır süren çatışmalar sırasında sosyal medyada yanlış bilgilerin yayıldığı görüldü.

Dağlık Karabağ'da haftalardır süren çatışmalar sırasında sosyal medyada yanlış bilgilerin yayıldığı görüldü.

Hafta sonu bir ateşkeste anlaşılmasına rağmen çatışmalar sürüyor ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununa uzun süre diplomatik yollardan bir çözüm bulunamayacağını söyledi.

Paşinyan, Facebook'tan yayımladığı video mesajında ise tüm Ermenileri cephede savaşmak için gönüllü olmaya çağırdı.

Güney Kafkasya'da şu an süren çatışmalar sırasında da çok az sayıda gazetecinin cephe önüne gidebilmesi, insanların hükümet medyasına ve mobil telefonlardan yayılan bilgiye muhtaç kalmasına neden oldu.

Çatışmalarda dezenformasyon sık rastlanan bir durum; doğru bilgiye ulaşmak zor olabiliyor.

BBC ekibinin yaptığı araştırmada, eski video görüntülerinin tekrar düzenlenerek sanki son olayları anlatıyormuş gibi aktardığı bulundu.

Araştırmada aynı zamanda siyasi etiketler ve paylaşımların yayılmaya çalışıldığı da tespit edildi.

Oyun videosu savaştan gibi gösterildi

En çok paylaşılan yanlış görüntüler arasında şimdiki çatışmayla ilgisi olmayan füze görüntüleri var.

Twitter'da yayılan bir videoda İranlıların savaşı sınırdan izlediği iddiası yer aldı; video 250 binden fazla izlendi.

Ancak yapılan görüntü aramasında bu videonun Rusya'da Kasım 2019'daki bir askeri etkinlikten alındığı bulundu.

Videodaki kişilerin Rusça konuştuğu görülürken bir başka kişinin ise yün giysisinin arkasında Rusya yazıyor.

Videoyu yayımlayan kişi doğru olmadığını öğrendikten sonra özür diledi; ancak video Twitter'da kalmaya devam etti.

Diğer yandan ünlü savaş oyunu Arma 3'ten bir görüntünün de yanlış bir şekilde savaşı gösterdiği iddia edildi.

Facebook, Twitter, YouTube ve TikTok gibi platformlarda video paylaşıldı.

Hatta bu görüntü bir Hint televizyon kanalı tarafından Ermenistan'ın bir Azerbaycan hava aracını düşürdüğü "özel video" olarak servis edildi.

Orijinal video ise ilk defa Ağustos 2020'de, sonuna "kurgu" olduğu ibaresi düşülerek bir Japon kanalı tarafından YouTube'da yayımlandı.





Yabancı askerler savaşıyor mu?

İki taraf da savaşta diğer tarafın yabancı asker kullandığını iddia ediyor.

Irak'tan getirilen Ezidilerin Ermenistan tarafında savaştığına dair kanıtlanamayan iddialar ortaya atıldı.

Sadece videolara bakarak bu iddiaları ispatlamak zor; çünkü Ermenistan'da yaşayan 30 bin Ezidi'den cephede savaşanların olduğu biliniyor.

Çok sayıda Ermeni hesabının gururla Ezidilerin cephede savaştığını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Azerbaycan'a yönelik ise Türkiye'nin Suriye'deki militanları savaşmak için Azerbaycan'a gönderdiği de öne sürüldü.

Türkiye bu iddiaları yalanladı. (Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yetkililer de BBC Türkçe'ye, "130 bin güvenlik görevlimiz var, daha önce Suriye'ye savaşmaya giden Azeri vatandaşlarını 'terörizm' suçlamasıyla hapse atarken Suriye'den yabancı savaşçı getirmeyi istemeyiz, sonra bir de onları temizlemek var" açıklaması yaptı)

BBC Arapça'ya konuşan Suriyeli bir muhalif, geçen hafta 2 bin dolar karşılığında diğer savaşçılarla birlikte Suriye'nin kuzeyinden Azerbaycan'a gönderildiğini iddia etti.

Spekülasyonlar sosyal medyada bazı viral videoların dolaşıma girmesiyle hız kazandı; ancak bu videolar doğrulanamadı.





Uluslararası destek

Online platformlar Azeriler ve Ermenilerin amaçlarına uluslararası destek ve farkındalık aradıkları araçlar haline dönüştü.

Başta Ermeni kökenli Kim Kardashian olmak üzere sosyal medya aktivitesi bölge dışında yaşayanlar tarafından körüklendi.

BBC analizi, sosyal medyada çatışmalarla ilişkili kimi popüler kelimelerin yükselişe geçtiğini buldu.

Ermenistan ve Azerbaycan kelimeleri Facebook'ta sırasıyla 20 ve 17 milyon etkileşim aldı.

Bu arada iki hükümet de devreye girerek bu yürütülen kampanyalara destek verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ordunun ilerleyişini ve askeri kazanımları kutlayan paylaşımlarda bulundu.

Bir video 100 bin görüntü aldı.

Facebook bazı hesapları kapattı

İki ülke arasında yaşanan enformasyon savaşlarında online olarak büyük çapta koordinasyon yapıldığı da görülüyor.

Ermenistan'daki online konuşmalarda Haziran ayındaki çatışmalar sırasında iyi bir şekilde koordine olunmamasının sorun olarak dile getirildiği, o yüzden son haftalarda sosyal medya çabalarının artırıldığı görülüyor.

Bu amaçla Facebook'ta "siber ordular" ya da "medya savaşçıları" gibi isimlerle özel gruplar kurulduğu görüldü.

İki hafta önce yaratılan bir grubun 100 binden fazla üyesi var.

Azerbaycan tarafında da aynı şekilde çok sayıda yapılan paylaşım var.

Avustralya merkezli Uluslararası Siber Politika Merkezi (ICPC) eylül ayının sonu itibarıyla çatışmalarla ilişkili etiketlerle kurulan Twitter hesaplarının sayısında artış olduğunu tespit etti.

Bunların arasında gerçek kullanıcılar olduğu gibi şüpheli ya da gerçek olmadığı düşünülen aktiviteler de var.

Facebook ise Azerbaycan ile ilişkili olan kimi hesapları kaldırma girişiminde bulundu.

Sahte olmasından şüphe edilen 589 Facebook hesabı, 7 bin 906 sayfa ve Instagram'da 447 hesap bulunduğu aktarıldı.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların sosyal medyaya yansıması: 'Bilgi savaşları'
Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların sosyal medyaya yansıması: 'Bilgi savaşları'

Dağlık Karabağ, Sosyal Medya, Azerbaycan, Asker, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların sosyal medyaya yansıması: 'Bilgi savaşları' - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil'i kadro dışı bırakan Arteta kendisini savundu: Tüm sorumluluk benim, vicdanım rahat Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Fotoğraf karesinden çıkarılan İnce ateş püskürdü: Partide bölücü kimmiş herkes gördü Avustralya'da yapılan araştırmaya göre bakımevlerindeki yaşlılar cinsel tacize uğruyor Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok         
14:22
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş         
12:53
61 yaşındaki kırtasiyeciden 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mektup 61 yaşındaki kırtasiyeciden 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mektup         
12:03
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 15:02:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların sosyal medyaya yansıması: 'Bilgi savaşları' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei