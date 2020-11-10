Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus barış gücü yola çıktı - Son Dakika

Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus barış gücü yola çıktı

10.11.2020 03:37
Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus barış gücü yola çıktı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a gönderildiği belirtildi.

Merkez Askeri Bölgesi'nden 15. motorize birliklerin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerinin, tarafların anlaşmalara uyumunu izleyeceği, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktaları kurulmasının planlandığı hatırlatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00: 00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını ve bölgede Rus barış gücünün görev yapacağını duyurmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus barış gücü yola çıktı - Son Dakika


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