Dağlık Karabağ'da mayın patlaması: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da mayın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sonucunda Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermenilerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucunda 2 sivil hayatını kaybetti. Ağdam Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ağdam'ın işgalden kurtarılan Yusifcanlı köyünde mayın patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAKÜ