Dağlık Karabağ'da mayın patlaması: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Dağlık Karabağ'da mayın patlaması: 2 ölü, 4 yaralı
16.03.2021 19:48
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da mayın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da mayın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sonucunda Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermenilerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucunda 2 sivil hayatını kaybetti. Ağdam Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ağdam'ın işgalden kurtarılan Yusifcanlı köyünde mayın patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAKÜ
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı veren Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Andımız'ın kaldırılmasına bir tepki de Cüneyt Arkın'dan geldi Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu