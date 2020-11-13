Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaşan PKK/PYD/ YPG terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın farklı bölgelerinde yaşayan PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin yanı sıra Lübnan vatandaşı Vartkes ve diğerlerinin Azerbaycan'a karşı işledikleri suçlarla bağlantılı toplanan kanıtlar doğrultusunda soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Aslan Murat Vartanyan ve Bese Hozat'ın çağrısı üzerine Livan Karadağ, Hemaran Kervaçian ve Servet Bagopşin elebaşılığında Suriye, Lübnan ve Irak'ta yaşayan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla işgal altındaki Azerbaycan topraklarına geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

Hankendi'ye ve işgal altındaki diğer yerleşim yerlerine belgesiz ve devlet sınırının kontrol noktalarının dışında yasa dışı yollardan gelerek Ermenistan tarafından paralı asker olarak kullanıldığı belirlendiği aktarıldı. Başsavcılık, terör örgütü üyeleriyle ilgili "saldırgan savaş yürütme", "organize şekilde kasten adam öldürme" ve "Azerbaycan sınırlarını yasa dışı geçme" suçlarıyla soruşturma başlattı. - BAKÜ