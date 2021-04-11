Dağlık Karabağ'da uzuvlarını kaybeden 5 Azerbaycanlı gaziye Türk yardım kuruluşlarından protez desteği - Son Dakika

Dağlık Karabağ'da uzuvlarını kaybeden 5 Azerbaycanlı gaziye Türk yardım kuruluşlarından protez desteği

11.04.2021 11:13
Dağlık Karabağ'da uzuvlarını kaybeden 5 Azerbaycanlı gaziye Türk yardım kuruluşlarından protez desteği, System.String[]

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Uluslararası Doktorlar Derneği'nin (AID) başlattığı proje kapsamında, Dağlık Karabağ'daki savaşta gazi olan 5 Azerbaycanlı'ya Türkiye'de protez takıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Uluslararası Doktorlar Derneği'nin (AID) başlattığı proje kapsamında, Dağlık Karabağ'daki savaşta gazi olan 5 Azerbaycanlı'ya Türkiye'de protez takıldı.

Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaralanarak, uzuvlarını kaybeden askerlere ve mayın temizleme görevlilerine protez sağlamak için başlatılan proje kapsamında, 5 gazi önce İstanbul'a getirildi. Bakü'de daha önce üç boyutlu tarayıcı kullanarak, hastalardan aldıkları ölçülerle hazırlanan protezler, gazilere takıldı. Protezlerine kavuşan gaziler, fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından Azerbaycan'a dönecek.

Gazi Novruz Novruzov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gence Devlet Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduğunu, daha sonra vatani görevini yapmak için askere gittiğini söyledi. Piyade olarak görev yaptığı askerliğinin bitmesine az bir süre kala savaşın başladığını ifade eden Novruzov, Akdere cephesinde havan topu mermisinin bulunduğu bölgeye isabet ettiğini belirtti.

Cephede 5 kişi olduklarını, 4 kişinin ise orada şehit olduğunu, kendisinin de sağ bacağından yaralandığını kaydeden Novruzov, daha sonra asker arkadaşlarının yardıma geldiğini ve bacağına turnike uyguladığını anlattı.

Askerlerin ateşin altından kendisini çıkardığını ve hastaneye götürdüğünü dile getiren Novruzov, hastanede yaklaşık 45 gün tedavi gördüğünü, bacağının kangren olmasından dolayı kesildiğini kaydetti.

Türkiye'deki yardım kuruluşlarının desteğiyle protezine kavuştuğunu ifade eden Novruzov, "Bundan önce koltuk değnekleriyle yürüyordum. Protezime kavuştuğum için çok mutluyum. Yardımseverlere teşekkür ederim." dedi.

Gazilerden Nejat Sultanov, lise son sınıf öğrencisi olduğunu, savaş başladığında gönüllü olarak cepheye gittiğini söyledi.

Cephedeyken uçaktan füze atıldığını, sol bacağından yaralandıktan sonra bağırdığını dile getiren Sultanov, asker arkadaşlarının yanına gelerek, bacağına turnike yaptığını ve morfin vurduğunu belirtti.

Sultanov, hastanede yaklaşık bir ay tedavi gördüğünü ve bacağının kesilmek zorunda kaldığını kaydetti. Türkiye'de bacağına protez takıldığını ifade eden Sultanov, yetkililere teşekkür etti.

"Yüksek teknoloji protez kullanıldı"

AID Protez Merkezleri Koordinatörü Prof. Dr. Yaşar Tatar, Karabağ mücadelesinin Türkler ve Müslümanlar için çok önemli olduğunu, uzun yıllar sonra toprakların savaşılarak, geri alındığını söyledi.

Büyük bir başarının yanında üzüntülerin de bulunduğunu kaydeden Tatar, savaşta 1200 civarı kişide uzuv kaybı olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

Bu durumu gördüklerinde Azerbaycan'ın yanında olmayı istediklerini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Bir an önce gazileri ayağa kaldırmak için ne yapabileceğimizi düşündük ve Azerbaycan yetkili makamlarıyla irtibata geçtik. Dedik ki, 'Biz sizin yanınızdayız, bizden ne istersiniz, isterseniz Azerbaycan'da merkez kuralım, isterseniz eğitelim, isterseniz götürüp protezlerinizi yapalım.' İlk anda bize 15 protez için yardımcı olmamız istendi. Biz, hemen protezi hazır olan 5 kişiyi Türkiye'ye getirdik. Arkadaşlarımız geçen hafta içerisinde Türkiye'ye geldi. Bu hafta da yaklaşık sekizinci günde, 5 kişinin 6 protezi var, 6 protezi de keyifle tamamlamış olarak memleketlerine göndermeyi düşünüyoruz. Yüksek teknoloji protez kullanıldı. Gördüğünüz gibi ilk haftasında spor yapabiliyorlar."

Dağlık Karabağ, Türkiye, Protez, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağlık Karabağ'da uzuvlarını kaybeden 5 Azerbaycanlı gaziye Türk yardım kuruluşlarından protez desteği - Son Dakika


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