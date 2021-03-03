Dağlık Karabağ'daki havan saldırısında yaralanan Azerbaycanlı gazi Kocaeli'de şifa arıyor - Son Dakika

Dağlık Karabağ'daki havan saldırısında yaralanan Azerbaycanlı gazi Kocaeli'de şifa arıyor

03.03.2021 10:59
Dağlık Karabağ'daki havan saldırısında yaralanan Azerbaycanlı gazi Kocaeli'de şifa arıyor, System.String[]

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda gazi olan er Ravan Azizov'un tedavisine, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devam ediliyor.

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda gazi olan er Ravan Azizov'un tedavisine, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devam ediliyor.

Geçen yıl aralık ayında Ermenistan güçlerinin düzenlediği havan saldırısında ağır yaralanan 19 yaşındaki er Azizov, yoğun bakımda 2 ay süren tedavisinin ardından kol ve bacaklarındaki felç nedeniyle fizik tedaviye başladı.

Uzun süre ülkesinde tedavi gördükten sonra yaralı askerlere ve şehit ailelerine destek olmak için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "YAŞAT Fonu" aracılığıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirilen Azizov, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.

Savaş başladığında 3 aylık asker olan gazi er Ravan Azizov, AA muhabirine, Ermenistan saldırılarının 9'uncu gününde, içinde bulunduğu araca havan saldırısı düzenlendiğini anlattı.

Saldırıda kendisinin ve birçok arkadaşının yaralandığını aktaran Azizov, "Savaş bize bir şeyi öğretti, arkadaşlar şehit düştüğünde kendimizi kaybetmiyorduk. Biz de kendimizi kaybetseydik orada ölebilirdik. Bu durumlara çok acı da olsa alışıyor insan." dedi.

"Şehitliği de yaralanmayı da göze almıştık"

Ravan Azizov, 2 ay yoğun bakımda kaldığını, Azerbaycan'da gördüğü fizik tedavi sonrası, tedavisine Türkiye'de devam edilmesine karar verildiğini söyledi.

Kocaeli'ye iki hafta önce geldiklerini, sağlık durumundaki gelişmeye göre tedavi süresinin belli olacağını anlatan Azizov, "Buradaki tedavimiz çok güzel gidiyor. Bize çok güzel bakıyorlar. Gazi olduğumuz için çok büyük hürmet gösteriyorlar. Bu da bizi sevindiriyor. Kendimizi yalnız hissetmiyor, ülkemizde gibi hissediyoruz. Hastane çalışanlarına, doktorlara ve hemşirelere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülke olarak zor günler geçirdiklerini vurgulayan Ravan Azizov, şöyle devam etti:

"Toprağımız olduğu için Dağlık Karabağ'da çarpışmaktan gurur duyuyorduk. Savaş zamanı insanın aklına Ermenistan'ın daha önceki yıllarda yaptığı soykırımlar geliyor ve gözünü hırs bürüyor. Vatan uğruna çarpışmaktan gurur duyuyorsun. Şehitliği de yaralanmayı da göze almıştık. Amacımız topraklarımızı azat etmek, kurtarmaktı. Türkiye ve Azerbaycan kardeş ülke ve birbirlerine destek oldular, olmaya devam edecekler."

"Türkiye canımız, kardeşimiz"

Anne Zühre Azizov da Türkiye'ye, verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, oğlunun burada iyileşmesini umut ettiğini dile getirdi.

Türkiye'ye minnettar olduğunu kaydeden Azizov, "Türkiye ile gurur duyuyoruz. Türkiye canımız, kardeşimiz. Savaş çok kötü bir şey. Savaşı hiç kimsenin yaşamasını istemem. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin verdiği şehitler de var, onlar için de üzüldük. Hepsi bizim kanımız, canımız." dedi.

Romatem Kocaeli Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esra Mustafa ise dost ve can ülke Azerbaycan'dan gelen cesur gazileri hastanede tedavi ettikleri için büyük gurur duyduklarını söyledi.

Hastanın boyun ve sırt bölgelerinde ateşli silah yaralanması olduğuna değinen Mustafa, "Özellikle fizyoterapist eşliğindeki egzersizleri, robotik tedavileri ve diğer yaralarıyla ilgili tedavilerini planladık. Ozon tedavisi desteği veriyoruz. Her gelişmeyle birlikte tedavi sürecimiz yenilenecek. Umudumuz büyük, çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Kocaeli, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağlık Karabağ'daki havan saldırısında yaralanan Azerbaycanlı gazi Kocaeli'de şifa arıyor - Son Dakika


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