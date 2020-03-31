Dağlık Karabağ'daki sözde seçimlere tepkiler - Son Dakika

Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde düzenlenen sözde seçimlere hem Azerbaycan hem de uluslararası kuruluşlardan tepki geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da bugün düzenlenen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin, Helsinki Nihai Senedi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Teşkilatının ilgili kararlarının açıkça ihlali anlamına geldiği ve hiçbir yasal güce sahip olmadığı bildirildi.

Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları da bir bildiri yayınlayarak seçimleri tanımadıklarını belirtti.

Ermeni güçlerin kontrolündeki Dağlık Karabağ'ın hiçbir ülke tarafından tanınmadığını hatırlatan eş başkanlar, sözde seçimlerin sonuçlarının hiçbir durumda müzakere sürecinin sonuçlarını etkileyemeceğinin altını çizdi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı James Appathurai de Facebook'tan yaptığı açıklamada, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının bildirisine katıldıklarını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, AB'nin seçimlerin yapıldığı yasal çerçeveyi ve anayasayı tanımadığı vurgulandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı da bir bildiri yayımlayarak sözde seçimleri tanımadıklarını açıkladı.

GUAM ( Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova) Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, işgal altındaki Azerbaycan topraklarında seçim yapılması kınandı.

Estonya ve Ukrayna dışişleri bakanlıkları da Dağlık Karabağ'da gerçekleştirilen seçimleri tanımadıkları ve kınadıkları yönünde açıklamalar yayınladı.