Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor - Son Dakika

Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor
15.11.2020 12:33
Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesi devam ederken bölgeden ayrılan Ermeniler, ölülerini mezardan çıkarıp yanlarına alıyor.
Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesi devam ederken bölgeden ayrılan Ermeniler, ölülerini mezardan çıkarıp yanlarına alıyor.
Karabağ Savaşı'nda 44 gün sonra yenilgiyi kabul eden Ermenistan bölgeden çekilmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler yakınlarının bedenlerini mezarlarından çıkarıyor. Ermenilerin ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını yanlarında götürdüklerine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Daha önce de bölgeyi terk eden Ermenilerin evlerini yaktığı ve taşıyabildikleri bütün eşyaları götürdükleri görüntülenmişti. - BAKÜ
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