Dağlık Karabağ: Economist'ten 'Türkiye ve Rusya yeni bir vekalet savaşı cephesinde karşı karşıya'...

Economist dergisi, "Kazan yeniden fokurduyor" başlıklı bir makalede Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçleri arasında yaşanan çatışmalara yer veriyor.

Bölgedeki çatışmaların Ermenistan ve Azerbaycan arasında topyekun bir savaş tehdidini beraberinde getirdiğini söyleyen dergi "Her iki taraf şiddet nedeniyle birbirini suçluyor, Ancak Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın en azından bir kısmını geri almaya bir süredir hazırlanıyormuş gibi görünüyordu" diyor.

Dağlık Karabağ sorununun gençmişini kısaca özetleyen dergi, uluslararası arabuluculuk çalışmalarının sonuç vermediğini, daha önce görüşmelere açık görünen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da şimdi daha sert bir tutum takındığını belirtiyor.

Dergi "Şimdi korku, Azerbaycan'ın tüm bölgeyi geri almaya kararlı olması" diyen derginin görüşlerine yer verdiği, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'nun Kafkasya uzmanı Olesya Vartanyan "Bu çok daha ciddi bir gerilim, çok daha hazırlıklı, daha fazla askerle ve cephe hattının tüm noktalarında icra ediliyor" diyor.

Vartanyan ayrıca "Ağır silahlara ek olarak, piyade, daha fazla helikopter ve yığınla insansız hava aracı görüyoruz" diyie de ekliyor.

Economist'e göre yeni bir diğer faktör de Türkiye'nin daha yoğun dahli. Düşünce kuruluşu Carnegie Europe'tan Thomas de Waal," Türkiye'nin daima Azerbaycan'a siyasi destek verdiğini ancak şimdi bölgenin askeri yollarla geri alınmasına daha niyetli göründüğünü" söylüyor.

'Ermenistan'a saldırı olursa, Rusya eli kolu bağlı oturmaz'

Economist şöyle devam ediyor;

"Çatışmalara son verilmesi çağrısı yapan aralarında AB, Rusya ve Amerika'nın da bulunuduğu güçlerin tersine, Türkiye Azerbaycan'a savaşmaya devam etme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeye barışın sadece Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesiyle geleceğini söyledi. Bir gün sonra da sözcüsü Türkiye'nin Azerbaycan'ın bölgeyi geri almasına "tamamen hazır" olduğunu söyledi. Türkiye müttefikine zaten silahlı insansız hava araçları vererek yardım ediyor. Bazı haberlere göre Erdoğan'ın hükümeti yardım için Suriyeli paralı savaşçıları da yolladı"

Economist, "Azerbaycan'ın kısmi kazanımlarla yetinebileceğini, ancak çatışmaların büyümesi ve Türkiye'nin daha yoğun dahlinin, Azerbaycan'a silah satan, ancak aynı zamanda Ermenistan'la da ikili bir savunma paktı olan Rusya'yla sorun yaratabileceğini" belirtiyor.

Dergiye konuşan Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi'nden Andrei Kortunov da "Teoride Dağlık Karabağ, Ermenistan'ın resmen bir parçası olmadığından Azerbaycan orada istediğini yapabilir. Ancak bu Rusya'nın eli kolu bağlı oturacağı anlamına gelmiyor" diyor.

Economist Rusya'nın şu ana dek Türkiye'den sadece ateşkese destek vermesini istediğini belirtiyor. de Waal ise "Ancak Ermeni toprağı saldırı altına girerse, Ermenistan'ı savunmaktan başka şansı yok" diyor.

Economist yazıya "Türkiye ve Rusya, zaten Libya ve Suriye'de iki vekalet savaşına girişmiş halde, şimdi Kafkasya'da bir üçüncüsüne girişme tehlikesini riske ediyorlar" diyerek son veriyor.