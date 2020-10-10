Dağlık Karabağ: Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildi - Son Dakika
BBC

Dağlık Karabağ: Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildi

10.10.2020 03:22
Dağlık Karabağ: Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildi, System.String[]

Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanlarının Moskova'daki görüşmesi sonrası iki ülke arasında ateşkes ilan edildiği açıklandı.

Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanlarının Moskova'daki görüşmesi sonrası iki ülke arasında ateşkes ilan edildiği açıklandı. Açıklama, görüşmelere aracılık eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

Ateşkes, Cumartesi günü saat 12.00'dan itibaren geçerli olacak.

Lavrov, 'esirlerin ve cenazelerinin takas edilmesi için ateşkes ilan edildiğini' ve Azerbaycan ile Ermenistan'ın görüşmelere başlayacağını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın Moskova'daki görüşmesi yaklaşık 10 saat sürdü.

Moskova'da gerçekleştirilen görüşmesi sonrası Lavrov 'ateşkes' açıklamasını yerel saatle sabah 03.00'ta yaptı.

Lavrov, iki ülkenin çözüm için görüşmelere başlayacağını duyurdu.





Görüşme öncesi 'son şans' açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşme öncesi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Ermenistan'a Dağlık Karabağ konusundaki ihtilaflarını barışçıl yollarla çözmek için "son bir şans" verdiklerini söylemişti.

Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Her halükarda topraklarımızı geri alacağız. Ermenistan'a çatışmayı barışçıl yollarla çözme şansı veriyoruz. Bu onların son şansı" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı daha önce de, Ermenistan askerleri çekilmediği sürece çatışmalara son verilmeyeceğini, ordularının Karabağ'ın tümünü ele geçirinceye dek operasyonlara devam edeceğini belirtmişti.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ilan edildi. Ancak bu ülkeyi Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Dağlık Karabağ'a çözüm bulunması için arabuluculuk faaliyetleri yürütmek üzere 1992'de kurduğu Minsk Grubu'nun eş başkanlığını ABD, Rusya ve Fransa yürütüyor.

DAĞLIK KARABAĞ KRİZİ





Dağlık Karabağ: Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildi
Dağlık Karabağ: Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildi

Azerbaycan, Ermenistan, Moskova, Ateşkes, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dağlık Karabağ: Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildi - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan Başbakanı'nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür         
22:49
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım         
16:47
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 03:49:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağlık Karabağ: Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei