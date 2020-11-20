Dağlık Karabağ: Ermenistan Savunma Bakanı Tonoyan istifa etti, Azerbaycan ordusu Ağdam'da

Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress, Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın istifa ettiğini bildirdi.

Davit Tonoyan, Mayıs 2018'deki "kadife devrim" olarak bilinen protestoların ardından yapılan hükümet değişikliğiyle göreve getirilmişti.

Aravot gazetesi de, Tonoyan'ın yerine Başbakan Nikol Paşinyan'ın danışmanı Vagharshak Harutyunyan'ın getirilmesinin beklendiğini belirtti.

Harutyunyan, 1999-2000 yıllarında da savunma bakanlığı yapmıştı.

Ermenistan'da bu hafta başında Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da istifa etmişti.

Dağlık Karabağ'da Eylül ayı sonunda başlayan çatışmaların ardından Ermenistan 1990'ların başından bu yana işgal altında tuttuğu toprakların önemli bir bölümünden çekilmeyi kabul eden bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından ülkede çok sayıda protesto gösterisi düzenlenirken, Paşinyan'a da istifa çağrıları yapılıyor.

Azeri ordusu Ağdam'a girdi

Öte yandan, Azerbaycan ordusu, anlaşma kapsamında Ermenistan'ın çekildiği ilk bölgeye girdiğini açıkladı.

Ermenistan ordusunu çekilmeyi kabul ettiği Dağlık Karabağ çevresindeki üç rayondan ilki olan Ağdam, 27 yıldır Ermeni askerlerin kontrolündeydi.

Ancak uluslararası hukuka göre burası Azerbaycan toprağı kabul ediliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun 20 Kasım itibarıyla Ağdam'a girdiği duyuruldu.

1994'te on binlerce Azerbaycan vatandaşı, Ağdam'daki evlerini terk etmişti.

27 Eylül'de başlayan çatışmalar, Rusya arabuluculuğunda 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti.

Anlaşmaya göre Ermenistan'ın Ağdam bölgesi ile Kazah bölgesinde Azerbaycan'a ait olan toprakların 20 Kasım'a kadar geri verilmesi öngörülüyordu.

Ermenistan'ın Kelbecer'in kontrolünü Azerbaycan'a vermesi için belirlenen süre ise aslında 15 Kasım'da doluyordu.

Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev, Ermeni tarafının kontrolün teslimatının uzatılması isteğini kabul ettiklerini ve bölgenin 25 Kasım'da teslim edileceğini söyledi.

Anlaşma, Laçin bölgesinin de 1 Aralık'a kadar geri verilmesini öngörüyor.