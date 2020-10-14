Dağlık Karabağ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Türkiye'nin tutumuna katılmıyoruz, askeri çözüm...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, Moskova'nın Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tutumuna katılmadığını ve askeri bir çözümün kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lavrov Rusya'da yerel radyolara verdiği bir röportajda, "Türkiye tarafından dile getirilen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de defalarca ifade ettiği bu tutuma katılmıyoruz" dedi.

"Çatışmaya yönelik askeri bir çözümün olabileceğine dair bir görüşe katılmayacağımız sır değil" diyen Lavrov, bölgede temas hattına Rus askeri gözlemcileri göndermenin doğru olacağını, ancak kararın Azerbaycan ve Ermenistan'a bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlarını telefonla arayarak, ülkeleri Cumartesi günü Moskova'nın arabuluculuğunu yaptığı insani ateşkes altında verilen "taahhütleri tam olarak yerine getirmeye" çağırdı.

Azerbaycan, Ermeni füze sahasını vurdu

Öte yandan Azerbaycan bugün yaptığı açıklama ile çatışmalar sırasında sivil bölgeleri hedef almak için kullanıldığını iddia ettiği Ermenistan'a ait füze fırlatma sahalarını imha ettiğini söyledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ülke içindeki bölgelerin hedef alındığını doğruladı.

Ancak silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'a ateş açtığı iddiasını yalanlayan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan içindeki askeri mevzileri hedeflemeleri için artık haklı sebepleri olduğunu söyledi.

'Çevrede sivil altyapı yoktu'

Eylül ayı sonunda iki ülke arasında Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalarla birlikte Azerbaycan ilk kez Ermenistan içindeki hedefleri vurmuş oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'da bir balistik füze sistemi ve bir roket sistemini dün gece iki ayrı saldırıyla imha edildiğini söyledi.

Açıklamada hedef alınan füze sistemlerinin Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesine komşu bölgelerinde konuşlandığı bildirildi.

Füze sistemlerinin Gence, Mingaçevir ve başka birkaç bölgeyi hedeflediği belirtilen açıklamada, füze sahasının etrafında sivil altyapı bulunmadığı da ifade edildi.

Ermenistan doğruladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan da bölgedeki askeri alanların vurulduğunu doğruladı.

Stepanyan, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Saldırı söz konusu teçhizatın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldıracağı iddia edildiği varsayımına dayanılarak gerçekleştirildi" dedi.

Bu iddianın gerçek dışı olduğunu söyleyen Stepanyan, Azerbaycan tarafına tek bir füzenin ya da merminin atılmadığını aktardı ve ekledi:

"Buna karşılık, Ermenistan ordusu artık Azerbaycan topraklarındaki her türlü askeri tesisi ve muharebe hareketini hedefleme hakkını saklı tutuyor."

Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı Azeri güçlerini çeşitli bölgelerde topçu ve roket saldırıları düzenlemekle suçladı.

Dağlık Karabağ savunma yetkilileri, kuvvetlerinin bir Azeri Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti. Ancak Azerbaycan bunu yalanladı.

Aliyev: Ermeniler doğalgaz hattını hedef alırsa, sonucu çok ağır olur

Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Habertürk kanalına verdiği röportajda, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki doğal gaz boru hatlarına saldırmaya çalışması halinde sonucun çok ağır olacağını söyledi.

Aliyev, Türkiye'nin dahli olmaksızın sorunun çözümünün mümkün olmadığını söyledi.

Bölgeye gönderilecek olası bir barış gücü için de yorum yapan Aliyev, "Barış güçlerinin terkibi ve bölgeye gönderilişi her iki ülkenin, Ermenistan ve Azerbaycan'ın onayı esasında olmalı. Bizim iznimiz olmaksızın her hangi ülke kendi barış güçlerini bizim toprağımıza gönderemez" diye konuştu.

Paşinyan: Türkiye ateşkesi baltalıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise dün Reuters'e verdiği röportajda, Türkiye'nin konuya ilişkin duruşunun hiçbir şeye çözüm olmadığını ifade etti ve Türkiye'yi "ateşkesi baltalamakla" suçladı.

Türkiye'nin duruşundaki herhangi bir değişikliğin çatışmayı sonlandırabileceğini dile getiren Paşinyan, "Türkiye'nin pozisyonu değişmediği sürece, Azerbaycan'ın savaşmayı bırakmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Paşinyan, ateşkes görüşmeleri öncesinde Türkiye'nin aleni bir şekilde Azerbaycan'ın savaşmaya devam etmesi yönünde teşvik ettiğini iddia etti.

Ermenistan Başbakanı, ateşkes anlaşmasından sonra da Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı aradığını hatırlattı ve bunun Azerbaycan'a yönelik "çatışmayı hiçbir koşulda durdurmayın talimatı" olduğunu ileri sürdü.

Biden, Trump'ı 'pasif kalmakla' suçladı

ABD 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin başlkan adayı olan ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise "Dağlık Karabağ'da ateşkesin çöküşü" konusundaki endişelerini dile getirdi.

Trump yönetimini "büyük ölçüde pasif ve bağlantısız" olmakla suçlayan Biden, "Yönetim, diplomasiyi Moskova'ya devretmek yerine, sürece en üst düzeyde dahil olmalıdır" dedi.