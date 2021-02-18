Dağlık Karabağ savaşı gazisi 10 Azerbaycanlı, tedavi için Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika

Dağlık Karabağ savaşı gazisi 10 Azerbaycanlı, tedavi için Türkiye'ye gönderildi

18.02.2021 15:55
Dağlık Karabağ savaşı gazisi 10 Azerbaycanlı, tedavi için Türkiye'ye gönderildi, System.String[]

Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan 10 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye sevk edildi.

Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan 10 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye sevk edildi.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "Yaşat Fonu"ndan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak, 10 gazinin ilgili muayene, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Yaşat Fonu"nun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

"Yaşat Fonu" daha önce de 3 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Türkiye, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağlık Karabağ savaşı gazisi 10 Azerbaycanlı, tedavi için Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika


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