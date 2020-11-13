Dağlık Karabağ zaferinin fotoğrafları Konya'daki Azerbaycanlıları duygulandırdı - Son Dakika

Dağlık Karabağ zaferinin fotoğrafları Konya'daki Azerbaycanlıları duygulandırdı

13.11.2020 16:05
Dağlık Karabağ zaferinin fotoğrafları Konya'daki Azerbaycanlıları duygulandırdı, System.String[]

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'da kazanılan zaferin fotoğrafları, Konya'daki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezinde sergilendi.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'da kazanılan zaferin fotoğrafları, Konya'daki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezinde sergilendi.

Anadolu Ajansı muhabirlerince çekilen, Azerbaycan'ın başarıyla sonuçlanan askeri operasyonu ve sonrasında yaşananları yansıtan fotoğraflar, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda kurulan Dijital Gösterim Merkezindeki sergide toplandı.

Askeri operasyonu ve kazanılan zafer sonrasında Azerbaycan halkının duygularını yansıtan fotoğraf kareleri, Konya'da eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerden ilgi gördü.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı, AA muhabirine, her ay farklı konu ve temalarda gösterimde bulunduklarını söyledi.

Azerbaycan'ın zaferinin fotoğraflarından oluşan sergiyi açtıklarını anlatan Fidancı, "Konya'da yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimizi davet ettik. Şu anda Azerbaycan'da yaşanan coşkunun aynısını burada yaşıyorlar. Öğrenciler, bizlere bu etkinlikten mutlu olduklarını söyledi. Fotoğrafları merakla ve coşkuyla inceliyorlar. Orada haklı bir dava ve mücadelemiz vardı. Ermenistan'ın işgaline karşı kazanılan bu zaferin coşkusunu hem orada hem de burada yaşıyoruz." diye konuştu.

"Bu zafer, Türk'ün zaferidir"

Öğrencilerden Goshgar Baylarov da uzun süredir Türkiye'de yaşadığını belirterek, ülkesinin işgale karşı başlattığı operasyona en büyük desteğin de Türkiye'den geldiğini söyledi.

Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında Türkiye'nin desteğini her zaman hissettiklerini anlatan Baylarov, şöyle konuştu:

"Bu sergiyi düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Zaferin anlatılmasında iyi düşünülmüş bir organizasyon. Bunun önemi bizim için çok büyük. Bu zaferimizin sergisi. Buradaki fotoğraflara baktığımda halkın, gazilerin ve askerlerin sevincini görüyoruz. Bunların tanıtılmasını çok önemsiyorum. Bu zafer, Türk'ün zaferidir. İnşallah Türk'ün kaderi zaferlerle dolu olur, bizler de zafer sergilerini gezeriz."

Öğrencilerden İslam İslamzade ise fotoğraflara baktıkça gurur duyduklarını vurgulayarak, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bunlar anlatılacak duygular değil. O kadar büyük ve güzel hisler içindeyiz ki.... Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağlık Karabağ zaferinin fotoğrafları Konya'daki Azerbaycanlıları duygulandırdı - Son Dakika


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