Dağlık Karabağlı Aide Abdullah: "Tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı" - Son Dakika

Dağlık Karabağlı Aide Abdullah: "Tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı"

İzmir'de yaşayan Dağlık Karabağlı 45 yaşındaki Aide Abdullah, doğup büyüdüğü ve 27 yıldır görmediği vatan toprağının Ermenistan'ın işgalinden kurtulmasının hayalini kuruyor.

İzmir'de yaşayan Dağlık Karabağlı 45 yaşındaki Aide Abdullah, doğup büyüdüğü ve 27 yıldır görmediği vatan toprağının Ermenistan'ın işgalinden kurtulmasının hayalini kuruyor.

Dağlık Karabağ'ın Gubadlı bölgesinde doğan Abdullah, 18 yaşındayken üniversite eğitimi için İzmir'e geldi. O yıllar Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik işgalinin başladığı dönemdi. Ermeni güçlerinin saldırıları başlamış ancak Abdullah'ın eğitim için yola çıktığı 1993'te Gubadlı henüz işgal edilmemişti.

Sivil ayrımı yapmayan Ermeni güçlerinin saldırılarına daha fazla dayanamayan aileler, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Aide Abdullah'ın anne, babası ve kardeşleri de tehcire zorlanan ailelerden sadece biriydi.

Abdullah'ın ailesi, Ermenilerin saldırıları altında sadece elbiselerini alabildi ve o tarihten sonra evlerine dönemedi. İşgal sırasında İzmir'de bulunan Abdullah da eğitim için ayrıldığı evini bir daha göremedi. Abdullah, okuldan mezun olduktan sonra evlenip İzmir'e yerleşti.

Vatan hasretiyle yanıp tutuşan Abdullah, doğup büyüdüğü toprakların Ermeni işgalinden kurtulacağına inanıyor.

Annesi ve kardeşleri halen Azerbaycan'da yaşayan Abdullah, işgal altındaki topraklara dönecekleri günün hayalini kuruyor.

"Kimse toprağını bırakıp gitmek istemez"

Abdullah, AA muhabirine, işgal sırasında üniversite eğitimi nedeniyle İzmir'de bulunduğunu söyledi.

O dönem Gubadlı'nın, Azerbaycan'ın en güzel yerlerinden olduğunu anlatan Abdullah, "Telefonla iletişim imkanlarımız çok zordu, ailemden haber alamıyordum. Karabağ çok acı olayları yaşadı. İnsanların gözleri önünde canlar gitti. Acılara canlı şahit olduk. Mecburen göç etmek zorunda kaldık. Kimse toprağını bırakıp gitmek istemez. Ailem sadece elbiselerini alabilmişti." dedi.

Göç esnasında kayıpların da olduğunu ifade eden Abdullah, bazı aileler hakkında hala hiç bilgi bulunmadığını anlattı.

Teyzesinin de o dönem Dağlık Karabağ'da kaldığını söyleyen Abdullah, şöyle konuştu:

"Kendilerinden o gün bugündür haber alamadık. Şimdi ordumuz güçlü ve biz o toprakları geri alacağız, buna inanıyoruz. Türkiye'nin manevi desteği çok önemli. Karabağ'ın alınmasıyla vatanımıza dönmeyi düşünmek bizleri heyecanlandırıyor. Çünkü tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı. Oğlum bana 'Anne orası alınınca ne olacak?' diye soruyor. Ben de 'Gideceğiz tabii ki orası benim baba yurdum. Babam, ağabeyim vatan hasretiyle öldü.' diyorum. Annem 'Keşke oranın suyundan 1 bardak içsem.' diyor."

Köyünden getirdiği toprağı babasının mezarına bıraktı

Şu an tüm Azerbaycan'ın kenetlendiğini belirten Abdullah, kendilerine ait topraklara kavuşacaklarına inandığını dile getirdi.

Abdullah, "O toprağın verdiği bir güç vardı. Köyden çıkarken bir avuç toprak getirmiştim. O toprak dolabımda bana güç veriyordu. Sonra babamı kaybedince mezarına attım. 'Babamın içi rahatlamıştır, toprağın kokusunu almıştır.' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

Abdullah'ın 12 yaşındaki kızı Nigar Abdullah da annesinin büyüdüğü Gubadlı köyünü görmeyi çok istediğini belirtti.

Ailesinden geçmişle ilgili bilgiler aldığını anlatan Abdullah, "Gerçekten çok acı olaylar olmuş. Bunu anlayabilmek zor. Empati yapmaya çalışıyorum ama üzülüyorum." şeklinde konuştu.

Dağlık Karabağlı Aide Abdullah: Tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı
Dağlık Karabağlı Aide Abdullah: Tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı
Dağlık Karabağlı Aide Abdullah: Tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı
Dağlık Karabağlı Aide Abdullah: Tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı

Ermenistan, Vatan, İzmir, İşgal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağlık Karabağlı Aide Abdullah: 'Tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı         
15:37
Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor         
15:31
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı         
15:25
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı         
14:23
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor         
13:45
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi         
11:21
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 17:16:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağlık Karabağlı Aide Abdullah: "Tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei