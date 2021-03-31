MANİSA Dağmarmara güne beyaz örtüyle uyandı - Son Dakika

Dağmarmara güne beyaz örtüyle uyandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde saat 03.00 sıralarında başlayan kar yağışı, Dağmarmara bölgesindeki mahallelerde etkili oldu. Kar yağışıyla ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Güne beyaz örtüyle uyanan mahalleliler, güzel anları cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı. Mahallelerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.