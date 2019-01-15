Dağmarmara'nın Mahalleleri Beyaza Büründü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, mahalleleri beyaza bürüdü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, mahalleleri beyaza bürüdü. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, alınan tedbirler sayesinde herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı bildirildi.



Yüksek kesimlerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu. Beyaz örtünün keyfini çıkaran vatandaşlar özçekim yaptı, kartopu oynadı. Alınan tedbirler sonucu ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. Vatandaşlar ve araç sürücüleri, yoldaki buzlanmaya karşı ise polis ve jandarma ekiplerince uyarıldı.



- Manisa

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