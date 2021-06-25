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Yeniköy Köyü 30M3 İçme Suyu Deposu Yapım İşi Açık İhalesi - Son Dakika

Yeniköy Köyü 30M3 İçme Suyu Deposu Yapım İşi Açık İhalesi

25.06.2021 21:07
Yeniköy Köyü 30M3 İçme Suyu Deposu Yapım İşi Açık İhalesi, System.String[]

d) Son teklif verme tarihie) Son teklif verme saati: 29/06/2021 Saat : 12: 00: Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç / ÇANAKKALE: 29/06/20214-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik...

d) Son teklif verme tarihie) Son teklif verme saati: 29/06/2021 Saat : 12: 00: Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç/ ÇANAKKALE: 29/06/20214-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4. 1. 1-Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi4. 2. 1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/Sanayi Odası Belgesi4. 2. 2. 1-Tüzel Kişi olması durumunda ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret/ Sanayi Odası veya ilgili meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge4. 2. 2. 2- Gerçek Kişi olması durumunda ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret/ Sanayi Odası veya ilgili meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge4. 2. 3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri4. 2. 3. 1-Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi4. 2. 3. 2-Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi4. 2. 4-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu4. 2. 5- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat ve geçici teminat mektubu dışındaki teminatların banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuz, 4. 2. 6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge4. 2. 7- İhale tarihi itibariyle vergi borcu yoktur. 4. 2. 8- İhale tarihi itibariyle SGK borcu yoktur. 4. 3-İş deneyim belgeleri; Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : İçme suyu deposu yapım işleriİsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80'i oranında kusursuz olarak gerçekleştirdiği veya %80' si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranında az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. 4. 4- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir. 4. 5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 4. 6. İstekliler tekliflerini Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, toplam bedel üzerinden Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 4. 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 4. 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 4. 9. Teklifler son teklif verme saatine kadar Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç/ ÇANAKKALE adresine verilecektir. iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. Diğer Hususlar: 4. 10- Vekaleten İhaleye katılım halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir. 5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 6. Alt yüklenici taahhütnamesi istenecektir. 7. İhale dokümanı Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 250, 00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokumanı satın almaları zorunludur. Diğer Hususlar : Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. İşin proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapılması esastır. İş kapsamında yapılacak imalatlara başlamadan önce kontrol teşkilatının uygun görüşünü ve kullanılan malzeme kalitesini ve ilgili standartları sağlaması zorunludur. Her türlü izin işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Teklife ilişkin vergi, nakliye, boru deneyleri ve diğer giderler ile ilgili kurumlardan alınması gereken gerekli izinler ve izin işlemlerine ilişkin her türlü harç, vergi, resim, iş, işlem ve tüm ödemeler yüklenici tarafından yapılacaktır. Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup, Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Bayramiç, Yağcılar, Noter, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yeniköy Köyü 30M3 İçme Suyu Deposu Yapım İşi Açık İhalesi - Son Dakika


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