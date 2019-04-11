Dağpınar'da Seçimi Kazanan Hdp Adayına Mazbatası Verilmedi

KARS'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde, yerel seçimlerde en fazla oyu alan HDP'nin adayı Abubekir Erkmen'e Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği gerekçesiyle belediye başkanlığı mazbatası verilmedi.

KARS'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde, yerel seçimlerde en fazla oyu alan HDP'nin adayı Abubekir Erkmen'e Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği gerekçesiyle belediye başkanlığı mazbatası verilmedi.



Dağpınar beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 bin 252 seçmenden bin 66'sının oyunu alan HDP'nin adayı Abubekir Erkmen, sandıktan birinci çıktı. En yakın rakibi, geçen dönem beldede belediye başkanlığı yapan AK Parti'li Ömer Vargün ise 872 oy aldı. İlçe Seçim Kurulu, Erkmen'e KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatasını vermedi.



Dağpınar belediyesinde işçi kadrosunda çalışırken 10 Temmuz 2017'de 692 sayılı KHK ile görevinden alındığını belirten Ermen, şunları söyledi:



"19 Ocak'ta YSK'ya dosyamızı verdik. Avukatlarımızla görüştük, bunun emsalleri olduğunu, KHK'lı milletvekillerinin olduğunu, bir sıkıntı yaşanmayacağını söylediler. 13 Şubat'a kadar değerlendirmeler yapıldı ve 13 Şubat'ta adaylığımız Resmi Gazete'de yayımlandı. Sonra seçime girdik ve kazandık. Seçimden sonra mazbatayı almaya gittiğimizde bize KHK'lı olduğumuz için mazbata vermeyeceklerini söylediler."



- Kars

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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