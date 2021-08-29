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Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı - Son Dakika

Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

29.08.2021 19:07
Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Dağtekin mesajında, tarihe altın harflerle yazılan Başkomutanlık meydan muharebesinin, şanlı Türk tarihinin kahramanlık sayfalarından sadece birisi olduğunu söyledi.

Ülke tarihinde Ağustos ayının çok büyük ve anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Dağtekin, "Türklerin Anadolu'ya girişi ve Malazgirt Meydan Muharebesinin zaferle sonuçlanması, bilindiği gibi 26 Ağustos 1071 tarihine denk gelmiştir. 1071'den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez bir davanın sancaktarı olan ecdadımızın tarihe not düştüğü büyük bir destan olan Malazgirt Zaferi'yle birlikte Anadolu'da yeni bir anlayışın hakim oldu ve asırlar boyunca devam edecek olan barış, kardeşlik ve hoşgörü medeniyetinin temelleri atılmıştır. Biz bugünlere çevremizi sarıp sarmalayan ve manevi kalkanlarımız olan şehitlerimiz sayesinde geldik. ve yine biz bugünlere yıkılmaz birer sur gibi dimdik ayakta kalmış olan gazilerimiz sayesinde geldik. Biz bugünlere hakkı daima üstün tutan, doğruluktan ve adaletten ayrılmayan ecdadımız ve manevi büyüklerimizin duaları sayesinde geldik. Millet olarak bizler, tarihin her döneminde üzerimize gelen hain akınları işte bu sayede durdurduk. Vatanımıza, bayrağımıza, namus ve şerefimize tasallut etmeye kalkışan tüm güçlere ve şer odaklara, her türlü kirli oyunlara ve musibete hep birlikte karşı durduk. Son yıllarda ülkemiz üzerinde oynanan yeni oyunlar ve millete yönelik olarak kurulan her yeni tuzaklara karşı her daim teyakkuz halindeyiz. Emperyalist güçler, içerideki ve dışarıdaki bütün şer odaklarıyla birlikte asırlarca hep aziz milletimizi tarih sahnesinden silmenin, esaret altına almanın ve hürriyetimize pranga vurmanın hayallerini kurdular. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, emperyalist güçler arzularından hiçbir zaman vazgeçmiyorlar, vazgeçmeyecekler. Yani ezen ve ezilenler muhakkak olacak. İlk insanla başladı, sonuna kadar devam edecek. Mesele, bunun farkında olmak suretiyle bunu minimize edebilmektir, bu mücadeleyi verebilmektir. Nasıl ve ne şekilde saldırırlarsa saldırsınlar bu aziz millet tıpkı bir asır önce 15 günde yürüyerek 600 kilometre yol alan, tüm yokluklara rağmen savaşan ve 150 bin kişilik düşman ordularını yerle yeksan eden, askeri ve halk zaferiyle taçlandıran Türkiye'nin gücü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletini getirdi. Aynı inanç, kararlılık ve güç bugün de aynen devam edeceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Birlik ve beraberliğimiz daim, ülkemiz ve milletimiz ilelebet kaim kalsın. İşte bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

30 Ağustos, AK Parti, Adıyaman, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı - Son Dakika


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