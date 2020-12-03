Dağtekin'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Dağtekin'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

03.12.2020 11:42
Dağtekin'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik en önemli konunun sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirten Başkan Dağtekin, toplumsal hassasiyetin oluşması için bunun gerekli olduğunu söyledi.

Başkan Dağtekin, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğu gibi ahlaki ve vicdani bir görevdir. Özellikle AK Parti iktidarıyla birlikte engelli vatandaşlarımızın sorunlarına samimiyetle eğildik, sorunlara çözüm üretmek, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık.

AK Parti iktidarı öncesinde ise engelli kardeşlerimiz adeta evlerine ve dört duvar arasına hapsedilmişlerdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aştığımız her engel, engelli kardeşlerimizin mutluluğuna açılan bir kapı haline geldi. Hayata geçirdiğimiz reformlar ve anayasamızda yaptığımız değişiklik ve pozitif ayrımcılıkla engelli vatandaşlarımız hayatın her alanı içerisinde yer almasını sağladık. Bugün birçok engelli kardeşimiz her alanda ve her geçen gün daha büyük işlere imza atıyorlar. Çok daha güçlüler, çok daha başarılılar, çok daha umutlular. Ülkemize değer katıyorlar, sanattan spora, bilimden siyasete her alanda varlıklarını özgürce ortaya koyuyorlar. İnşallah daha iyisini de başaracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyaman'da yaşayan tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü en içten dileklerimle kutluyor bu özel günün toplumsal sorumluluğu, hassasiyeti ve şuuru arttırmasını temennisiyle engelli vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmelerini diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Dağtekin'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dağtekin'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika


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