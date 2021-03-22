Dağtekin'den kongre açıklaması - Son Dakika

Dağtekin'den kongre açıklaması

22.03.2021 15:02
Dağtekin'den kongre açıklaması, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonunda düzenlenecek AK Parti Genel Başkanlığı kongresinin hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonunda düzenlenecek AK Parti Genel Başkanlığı kongresinin hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı.

2019 yılı Aralık ayında başlatılan ancak Korona Virüs tedbirleri nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan Adıyaman il kongrelerinin tamamlandığını hatırlatan Başkan Dağtekin, "7. Olağan Büyük Kongremizin sloganı ise 'Türkiye için güven ve istikrar' olarak belirlendi. Adıyaman teşkilatı olarak 7. Olağan Büyük Kongremize yönelik hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Bu süreçte teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir ile yaptığımız video konferans toplantılarımızın yanı sıra İl Koordinatörümüz Ertuğrul Soysal'ın Adıyaman'a gelerek büyük kongremize yönelik istişarelerimizi titizlikle yürüttük. İl Başkanlığı olarak ta tek tek ilçe başkanlarımızı ziyaret ederek istişare ve değerlendirme toplantılarımızı aynı hassasiyetle sürdürdük. Adıyaman İl Teşkilatı delegeleri, AK davamıza gönül vermiş kardeşlerimizle Salı günü saat 19: 00 da Ankara'ya hareket ederek Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz büyük kongremizde ilimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Elbette hem Ankara'da hem de Adıyaman'dan Ankara'ya gidecek kardeşlerimizi, salgın tedbirlerine azami bir şekilde uyarak bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak kongrelerimizi inşallah bir demokrasi şölenine çevirerek yapacağız. Büyük kongreyle birlikte de önümüzde 2023'e kadar gidecek süreci taşıyacak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni kadrolarla daha güçlü bir şekilde bu kutlu yürüyüşümüze Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ondan sonra 2023 sonrası hedefleri, daha büyük hedefleri tartışılabilecek, konuşabilecek bir imkanı ve bu anlamda Türkiye'yi 2023 sonrasına götürecek ruhsatı milletimizden alarak yolumuza devam edeceğiz. Pandemi sonrası yepyeni bir dünya ile karşı karşıya kalmamız hasebiyle büyük kongremizde, genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoyla ve yepyeni bir yol haritasıyla vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında görmemiz gereken önemli bir ayrıntı var. Bir parti düşünün 20 yaşında ve bunun 19 yılı iktidar. Bu başarının sırrı ise, AK Parti'nin kurulduğu günden beri kendini yenileme kabiliyeti en yüksek parti olarak tebarüz etmiş bir siyasi hareket olmasıdır. AK Parti ile 19 yıldan beri Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Bu 19 yılın özeti aslında güven ve istikrar, o yüzden bu kongrede Türkiye için güven ve istikrar. Bu nedenle inandığın yolda yürü diyeceğiz. AK Parti bir dava, bir misyon hareketidir. Bir gelecek yürüyüşünün adıdır. AK Parti, yeni ve adil bir dünya kurulmasının merkezidir. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye kurulmasını idealinin mücadele alanıdır. AK Parti Adıyaman Teşkilatları olarak büyük kongremiz sonrası güçlü Türkiye için her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorundayız. Hem teşkilat çalışmalarımızda hem de saha çalışmalarımızda saflarını sıklaştırmış, iradesini pekiştirmiş bir şekilde vatandaşlarımızın gönlüne dokunarak adımlarımızı hızlandırarak hedeflerimize odaklanacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonunda yapılacak 7. olağan büyük kongremizin ülkemize, milletimize ve Adıyaman'ımıza şimdiden hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Dağtekin'den kongre açıklaması

AK Parti, Adıyaman, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dağtekin'den kongre açıklaması - Son Dakika


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