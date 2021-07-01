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Dağtekin, ilçe başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Dağtekin, ilçe başkanlarıyla buluştu

01.07.2021 15:06
Dağtekin, ilçe başkanlarıyla buluştu, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Çelikhan ilçe Başkanı Mehmet Baltacı, Gerger ilçe Başkanı Cemal Deniz, Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş, Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, Samsat ilçe Başkanı Hasan Erdem, Sincik ilçe Başkanı Fikret Öksüz, Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz ve il yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "İlçe başkanlarımızla aylık olarak gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirme toplantımızda kıymetli yol arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Öncelikle bu davaya omuz veren, gece gündüz demeden özveriyle çalışmalarını sürdüren tüm başkanlarımızı yürekten kutluyorum. İnşallah her ay sonu bir başka ilçemizde bu toplantılarımızı sürdüreceğiz. Yani her ay 8 ilçe, 9'uncu ilçenin misafiri olacak. Bizlere verilen bu ulvi görev bir emanettir. Allah şükür bu emanete halel getirmeden bugüne kadar en güzel şekilde taşıdık. İktidar partisi olarak büyük sorumluluklarımız var. Bizler inanıyorsanız, üstünsünüz ilahi müjdesini kendimize rehber edinen teşkilatlarız. Bu uğur da gece-gündüz demeden ve terimizi soğutmadan mücadele edeceğiz. AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye siyasetinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Milletimiz, AK Parti ile beraber ilk kez 24 saat kapısını kendine açık tutan, derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan, sıkıntılarına çözüm üreten, halka hizmeti hakka hizmet olarak gören farklı ve samimi bir siyasi oluşumla tanıştı. Teşkilatçılık aile gibidir. Teşkilat mensubu olarak bizler de hayattaki her şeyi teşkilatla birlikte çalışarak tecrübe edebiliriz. Hepimizin bulunduğu konum bir nasip meselesidir. Rabbim bize de bu başkanlığı nasip etti. Biz de bu nasibin hakkını layıkıyla yerine getirmemiz gerekiyor. Biz teşkilat olarak tüm birimlerimizle, AK Parti ailesi olarak birlik ve beraberliğimizi bugüne en iyi şekilde getirdik. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberliği sonuna kadar sürdüreceğiz. Ayrıca teşkilatların kurumsallaşmasına büyük önem veren, disiplinden ve ekip çalışmasından ödün vermeyen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderine sahibiz. Eleştirilerimiz, kaygılarımız veya şikayetlerimiz olabilir. Ancak sonraki hareketimiz ve cümlemiz makulü bulmak ve yapıcı olmaktır. Adıyaman'ımızın daha güzel yarınlara ulaşması için hep birlikte yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu kutlu yolda milletimize hizmet sevdamızı arttırsın. Bu toplantılarımız vesilesiyle AK neferlerimizle hep en önde olacağız inşallah. Toplantımıza değerli fikirleriyle katkıda bulunan tüm ilçe başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Dağtekin'in konuşmasından sonra ilçe başkanları tek tek söz alarak teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki süreçte yapacakları çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıda yürütme kurulu üyeleri ve ilçe koordinatörleri de raporlar eşliğinde, yaz sezonunda yapılacak çalışma takvimine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. - ADIYAMAN

Dağtekin, ilçe başkanlarıyla buluştu
Dağtekin, ilçe başkanlarıyla buluştu
Dağtekin, ilçe başkanlarıyla buluştu

Mustafa Alkayış, Adıyaman, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dağtekin, ilçe başkanlarıyla buluştu - Son Dakika


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