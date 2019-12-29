Dağtekin, yerli otomobil açıklaması - Son Dakika
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Dağtekin, yerli otomobil açıklaması

6 saat önce

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, üretim süreci ile ilgili yerli otomobilin bir aksamının Adıyaman'da üretilmesine talip olduklarını söyledi.

Dağtekin, yerli otomobil açıklaması, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, üretim süreci ile ilgili yerli otomobilin bir aksamının Adıyaman'da üretilmesine talip olduklarını söyledi.


AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, önceki gün tanıtımı yapılan yerli otomobille ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin devrim otomobilinden bu yana 60 yıldır hayali kurulan yerli otomobile, başından beri en büyük ısrarcısı ve mimarı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kavuştuğunu belirtti.


Dağtekin, "Türkiye için değil dünya pazarları için üretilmesi planlanan ve hedeflenen yerli otomobilin, Türkiye'nin 5 büyük grubunun güç birliği yapmasına vesile olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla otomotiv sektöründe dünya çapında rekabet etme gücüne sahip olacağız. Yerli otomobilimize başta kamu kuruluşları olmak üzere tüm Türkiye'den büyük talep geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ön siparişlerin bir an önce başlamasını arzu ediyoruz. AK Parti il teşkilatı olarak bu alanda öncü olmayı ve yerli üretimi destekleme hedefiyle yapacağımız kampanyalarla ön sipariş verme hazırız. Bu sürecin hızlandırılması halinde Adıyaman olarak bu heyecanı en üst noktada yaşayacağız.


Yerli otomobilimizin fabrikası Bursa'da kuruluyor. Tesiste 5 farklı modelde, yıllık 175 bin adet otomobil üretilmesi bekleniyor. Fabrikada doğrudan 4 bin 500 kişi dolaylı olarak ta 20 bin kişinin istihdamı söz konusu. Özellikle otomobilin birçok aksamının başka illerden tedariki ele alındığında Adıyaman olarak bizlerde yedek parça üretimine talip olduğumuzu buradan ilan etmek istiyoruz. Otomotiv sanayisinin ana ekseni tornadır. Bilindiği gibi bu yıl Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'de yılın ahisi seçilen Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımızdan damper ve torna ustası Şükrü Çalım gibi değerlerimizin olduğu Adıyaman'da kalifiye iş gücü olarak buna hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Şükrü Çalım ustamız gerek motor aksamı olsun gerekse teknik ekip ve ekipman olsun rüştünü ispatlamış çok değerli bir kardeşimiz. Öyle ki, tamamen kendi tecrübesi ve yerli imkanlarla ürettiği traktörüyle kendi tarlasını süren, petrol sondajlarından kullanılan son derece önemli teknik ekipmanların tasarımını ve imalatını yapan bir ustamızdan bahsediyoruz. Türkiye'de Şükrü Çalım gibi değerlerimizin tecrübelerinden istifade etmek, yerlileşme politikalarına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu doğrultuda bizlerde, AK Parti olarak yerli otomobilimizin yedek parçası üretimine katkı sunmak için hem valimizle hem milletvekillerimizle hem de sanayicilerimizle istişarelerde bulanarak bu tarihi süreçte yer almanın gayreti içerisinde olacağız. Bu vesile ile 2022 yılında üretim bantlarından çıkması planlanan yerli otomobilimiz hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

AK Parti, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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