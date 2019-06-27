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Dağyenice turizme kazandırılıyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle hafta sonları piknikçilerin en uğrak yerlerinden olan Dağyenice Göleti çevresinin gerçek manada turizme kazandırılması için çalışmalara başladı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle hafta sonları piknikçilerin en uğrak yerlerinden olan Dağyenice Göleti çevresinin gerçek manada turizme kazandırılması için çalışmalara başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:08 
bursa büyükşehir belediyesi, Ekonomi
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