Dağyenice turizme kazandırılıyor
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle hafta sonları piknikçilerin en uğrak yerlerinden olan Dağyenice Göleti çevresinin gerçek manada turizme kazandırılması için çalışmalara başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:08
, özellikle hafta sonları piknikçilerin en uğrak yerlerinden olan Dağyenice Göleti çevresinin gerçek manada turizme kazandırılması için çalışmalara başladı.
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