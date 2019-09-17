DAH YURT BÜLTENİ - 15

Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Göksu'ya gözaltı (3)

TUTUKLANDI

Yargıtay tarafından 'PKK üyeliği'nden aldığı 7,5 yıl hapis cezası onanan ve bugün polis ekiplerince gözaltına alınan Erzurum'un Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu, merkez Yakutiye ilçesindeki Palandöken Devlet Hastanesi'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Buradan çıkarılan Göksu, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Yaklaşık 3,5 saat adliyede kalan Göksu, hakkındaki karar okunarak, tutuklandı. Karar sonrası tekrar aynı hastaneye götürülen Göksu, araçtan inmeyip, sağlık kontrolüne gitmedi. Göksu, daha sonra cezaevine götürüldü. Bu sırada Göksu, çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

6 KİŞİ SERBEST

Öte yandan Melike Göksu ile birlikte gözaltına alınan, 2'si meclis üyesi 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneye getırılen Hdp'li beledıye başkanı Melike Göksunun araçtan inmemesi

-Polis aracının hastaneden uzaklaşması

-Araç içerisinde bekleyen Hdp'li Melike Göksu

-Hastane tabelasından detay

-Acil Servis yazısından detay

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,,

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Sezen Zambak birinci bitirdiği okuluna tabutuyla getirildi

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsü içinde yoldan karşıya geçmek istediği sırada traktörün altıda kalıp hayatını kaybeden Sezen Zambak için (23), Ziraat Fakültesi'nde tören düzenlendi. Bölüm birincisi olarak bitirdiği okuluna bu kez Türk bayrağına sarılı tabutla gelen Sezen Zambak'ın isminin üniversitede yaşatılacağını Prof. Dr. Rektör Necdet Budak açıkladı. Bu arada Sezen'in kazadan önceki gece 8 yaşındaki kuzeninin doğum günü kutlamasına katıldığı, hem kendi ailesi hem de yakınlarıyla mutlu bir gece geçirdiği ortaya çıktı. Bu mutlu geceyi aile üyeleri hüzünle anlattı.

Ege Üniversitesi'nin Bornova'daki kampüsünde dün saat 11.30 sıralarında yaşanan kazada, üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek istediği sırada çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün altında kaldı. Gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ise gönderildiğini adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OKULUNA SON KEZ GETİRİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Sezen Zambak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, bölüm birincisi olarak bitirdiği ve iki gün yas ilan edilen okuluna son kez getirildi. Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde Ar-Ge elemanı olarak çalışan Sezen Zambak'ın isminin okulda yaşatılacağı bilgisini Rektör Prof. Dr. Necdet Budak verdi. Ziraat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ise öğrencisine "Güler yüzlü, çimen gözlü kızım. Melekler yoldaşın olsun" sözleriyle veda etti.

KUZENİNİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA KATILMIŞ

Okuldaki törende oldukça bitkin görünen baba Metin Sezen Zambak, anne Kevser Zambak ile Sezen'in bir kız kardeşi Damla Zambak, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları onları teselli etmeye çalıştı. Acılı anne kızına "Annem duyuyorsan ben seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi. Bu anlarda salondakiler de gözyaşlarına hakim olamadı. Bu arada Sezen'in kazadan önceki gece 8 yaşındaki kuzeninin doğum günü kutlamasına katıldığı hem kendi ailesi hem de yakınlarıyla mutlu bir gece geçirdiği ortaya çıktı. Bu mutlu geceyi aile üyeleri hüzünle anlattı.

Görüntü Dökümü

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Cenazeden görüntü

Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Mustafa KÖPRÜLÜ, kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR



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Bakan Selçuk, pilot il seçilen Van'da öğrencilere yemek dağıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van Atatürk Anadolu Lisesi yemekhanesinde aşçı önlüğü ile yemek kazanlarının başına geçip, öğrencilere yemek dağıtımı yaptı. Bakan Selçuk, taşımalı eğitim gören öğrenciler için öğretmen evlerinde yapılan yemek dağıtımının ilkini, pilot il seçilen Van'dan başlattıklarını belirterek, "Van'da pilot bir çalışma başlattık. 12 öğretmen evimizde, 340 okulumuzdaki 51 bin öğrencimize her gün sıcak yemek veriliyor. Yemeklerimizin kalitesi, hijyeniği konusunda çok hassas davranıyoruz ve bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.

Van'a dün akşam saatlerinde gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün sabah saatlerinde Edremit ilçesindeki bir kahvaltı salonunda millletvekileri, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Van ve ilçelerinde eğitime katkı sunan hayırseverlere plaket verip, katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Selçuk'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürleri de eşlik etti. Bakan Selçuk, daha sonra Van YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme' zirvesine katıldı.

İLK UYGULAMA PİLOT İL VAN'DAN BAŞLATILDI

Bakan Selçuk daha sonra taşımalı eğitim gören öğrenciler için öğretmen evlerinde yapılan yemek dağıtımının ilkini gerçekleştirmek üzere Van Atatürk Anadolu Lisesi"ne geçti. Okulun müze, proje ve müzik sınıflarını ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerin seslendirdiği şarkıları ilgiyle dinledi. Ardından Selçuk, Vali Bilmez ile birlikte, aşçı önlüklerini giydikten sonra, okulun pansiyonundaki yemekhanede, yemek kazanlarının başına geçip, öğrencilere yemek dağıtımı yaptı.

ÖĞRENCİLERE SADECE YEMEK DEĞİL, SEVGİYİ DE DAĞITIYORUZ

Bakan Selçuk, tüm Türkiye'de özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini çok önemsediklerini belirterek, "Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışma başlattık. 12 öğretmen evimiz, 340 okulumuzdaki yaklaşık 51 bin öğrencimize her gün sıcak yemek veriliyor. Yemeklerimizin kalitesi, yemeklerimizin hijyenik olması konusunda çok hassas davranıyoruz ve bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmalar sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerini giderek kapsamı genişleyen bir çalışmaya doğru da dönüşeceğini düşünüyoruz. Ben burada bu çalışmayı yürüten arkadaşlarımıza, sayın valimiz başta olmak üzere, bütün emeği geçen çalışan arkadaşlarımıza, yöneticilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmıyor. Aynı sevgi dağıtılıyor. Bu bakımdan da öğrencilerimizin gözlerindeki pırıltıyı görmekten büyük memnuniyet duyduğumu dile getirmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ardında Valilik binasına geçen Bakan Selçuk, burada okul müdürleriyle biraraya gelerek 'İl Değerlendirme Toplantısına' katıldı. Bakan Selçuk valilik şeref defterini imzaladıktan sonra kente yaptığı ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

VAN'IN EĞİTİM MESELELERİ MASAYA YATIRILDI

Bakan Selçuk, Van'ın eğitim meselelerini masaya yatırdıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugün Van ilimizi arkadaşlarımızla beraber ziyaret ediyoruz. Bu ziyaret Van ilimizin eğitim kalitesinin göstergelerinin nasıl yükseltileceği, eğitim problemlerinin nasıl çözüm yollarının geliştirileceği konusunda bir ziyaret. Sayın valimiz başta olmak üzere bütün yetkili arkadaşlarımızla hep beraber, burada Van'ın eğitimi ile alakalı meseleleri masaya yatırmak için bulunuyoruz. Bugün yaptığımız çeşitli toplantılar da bunun bir işareti olarak görülebilir. Hayırseverlerimizin şimdiye kadar yapmış olduğu bir takım hayırlardan dolayı, kendilerine teşekkür etme fırsatımız oldu. İş dünyasından insanlarımızla birlikte değerlendirme yapma imkanımız oldu. Şehrimizin sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelip bazı değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah bundan sonraki kısımda da ilin eğitim haritasının, eğitim göstergelerinin değerledirilmesi için yeni bir toplantı düzenleyeceğiz. Öğretmen ve okul müdürlerimizle bir araya geleceğiz. Bu arada üniversitemiz de 2023 eğitim vizyonunun değerlendirilmesine ilişkin yapılan çok yararlı bir çalışmanın da içinde bulunup, bunu gerçekleştiren arkadaşlarla değerlendirme fırsatı bulduk. Ben bugüne kadar bir çok il ziyaretinde bulundum. Diğer bütün illerimizde olduğu gibi Van'da da meseleleri yerinde görüp, akabinde çözüm yolları konusunda ortak fikir geliştirme, ortak kararlar alma imkanı bulduğumuzu söyleyebilirim."

Van Devlet Tiyatroları'ndaki 'Ziya Öğretmen ile eğitim çalışmaları' toplatısı ile AK Parti Van İl Başkanlığı'ndaki toplantılara katılacak olan Bakan Selçuk'un, akşam yemeğinin ardından da kentten ayrılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, -

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Drone yapan Berdan TEKNOFEST yolcusu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone yapan Bedran Tüner (19), Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) davet edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel olarak ilgilendiği Bedran Tüner, büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Yüksekova İlçesi'nin Güngör Mahallesi'nde yaşayan Bedran Tüner'in hurdalarla ve kendi imkanlarıyla drone yaptı. Tasarladığı drone, yaklaşık 4 kilo ağırlık kaldırabiliyor, 30 dakika havada kalabiliyor, 900 metre yükselebiliyor ve 5 kilometre de gidip gelme özelliği bulunuyor. Tüner'in yaptığı drone ayrıca rüzgara da dayanıklı olarak tasarlandı. Yapılan bu drone haberinin geniş yer bulmasının ardından geçtiğimiz günlerde Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile birlikte Tüner'i evinide ziyaret etti. Akbıyık, Tüner'den drone ile ilgili bilgi aldıktan sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Tüner ile görüşmesini sağladı. Bakan Soylu da telefonla görüştüğü Tüner'i tebrik etti.

Bakan Soylu ayrıca Tüner'i, bugün başlayan ve Pazar günü bitecek olan Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) davet etti. Cuma günü İstanbul'a gidecek olan Tüner, çok heyecanlı olduğunu anlattı. Bu festivalin kendisinin hayali olduğunu belirten Tüner, "Küçüklüğümden beri teknolojiye meraklı biriydim. Drone almak istedim ama çok pahallıydı. Bende kendi dronumu kendim yapmak istedim. Hurda malzemelerle yaptığım drone de deneme yanılma yoluyla yaptım. Drone yaptığım haberinin ardından Hakkari Valisi ve Emniyet Müdürü beni ziyarete geldi. Beni Bakan Soylu ile telefonla görüştürdüler. Bakan Soylu beni TEKNOFEST'e davet etti. Oraya gideceğim için çok heyecanlıyım. Orası benim hayalimdi. Mekatronik Mühendisliği bölümünü çok istiyorum. Umarım ilerde hayallerimi gerçekleştirebileceğim bir yerde olurumö dedi.

HURDALARDAN 3D YAZICI DA YAPTI

Tüner, sadece drone yapmakla da yetinmedi. Aynı zamanda yine kendi imkanlarıyla ve hurda parçalarıyla 3D yazıcı da tasarladı ve çalışır durama getirdi. Yaptığı 3D yazıcı ise en çok aynı evde yaşadığı 6 yaşındaki 2 yeğnini sevindirdi. Rabiya ve Havin Bedran'ı çok sevdiklerini, onun kendilerini mutlu ettiğini, zaman zaman da uyurken gidip öptüklerini söyledi. Ablaları ve ağabeyleri de Bedran'dan çok umutlu olduklarını ve küçüklüğünden beri teknolojiye ve araştırmaya meraklı olduğunu, imkan tanınması halinde çok daha güzel işler yapacağına inandıklarını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bedran'ın yaşadığı evin içinden detaylar

-Aile fertlerinden görüntüler

-Evin içinde drone uçurması

-Detaylar

-3D yazıcı

-Yazıcını çalışması ve yaptığı bazı ürünler

-Bedran'ın 6 yaşındaki 2 yeğni ile röportaj

-Dışardan görüntü

-Drone uçurması ve detaylar

-Ağabeyi İrfan Tümer ile röportaj

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), -

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FETÖ sanığı KOSGEB eski müdürüne tahliye

Kayseri'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Muğla eski Müdürü Uygar K., 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Uygar K., hazır bulundu. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddialarını reddeden Uygar K., savunmasında, "Yüksek tansiyon hastasıyım. 'ByLock' indirmedim ve kullanmadım. Aynı zamanda üniversitede 4'üncü sınıfta okuyorum. Okulumu bitirmek istiyorum. Adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uygar K.'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Cezaevinde kaldığı süre ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, Uygar K.'nin tahliyesi kararlaştırıldı.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

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Eskişehir'de CHP yönetimine kayyum atandı

Eskişehir'de görevden alınan eski CHP İl Başkanı Rabia Akman'ın başvurusu üzerine 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, parti yönetimine olağanüstü kongreye gideceği tarihe kadar 3 kişilik kayyum atanmasına karar verdi.

Eskişehir'de CHP İl Başkanı Rabia Akman, geçen yıl Kasım ayında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevden alındı, yerine ise CHP'nin eski il başkanlarından Abdulkadir Adar atandı. Görevden alınan Akman, avukatı aracılığıyla Eskişehir 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açarak olağanüstü il kongresi yapılmak üzere il yönetimine kayyum atanmasını istedi. Davanın üçüncü duruşmasına eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemenin hakimi, partinin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'den oluşan heyetin atanmasına karar verdi. Eskişehir CHP il yönetimi, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından üst mahkemeye itiraz edecek ve kabul edilmemesi durumunda, kayyum ataması partiye tebliğ edilerek 45 günlük süreçte olağanüstü kongreye gidilecek.

Haber: ESKİŞEHİR,-