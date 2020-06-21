DAH YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

DAH YURT BÜLTENİ-4

Babasının silahıyla oynarken başından vurulan Zehra öldüIĞDIR'da Zehra Bozkurt (6), babasına ait pompalı tüfekle oynarken, ateş alması sonucu başından vurularak, yaşamını yitirdi.

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Babasının silahıyla oynarken başından vurulan Zehra öldü

IĞDIR'da Zehra Bozkurt (6), babasına ait pompalı tüfekle oynarken, ateş alması sonucu başından vurularak, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, merkez Özgür Mahallesi 420'nci Sokak'taki Bozkurt ailesinin evinde meydana geldi. Zehra Bozkurt, iddiaya göre, evde yalnız olduğu sırada, babası Şerafettin Bozkurt'a ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Silah sesini duyup, eve koşan aile bireyleri, Zehra'yı başından vurulmuş olarak, kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zehra'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Zehra'nın cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kızlarını kaybeden Bozkurt ailesi ise büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olayın yaşandığı evin önünde bekleyenler

Haber: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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Eşi evi terk edince 1'i otizmli 3 çocuğuyla kaldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Meryem Demir (38), restoran işletmecisi eşi M.A.D.'nin kendilerini terk etmesi üzerine 1'i 7 yaşında otizmli olmak üzere 3 çocuğuyla bir başına kaldı. Eşinin başka kadınların cazibesine kapıldığını ve patronluk havasına girince kendisini beğenmediğini söyleyen Demir, "Tamam beni beğenmesin ama bu çocukları inkar edebilir mi? 10 aydır eve bir ekmek bile göndermedi, çocuklarının yüzünü görmedi" dedi. Kirayı ödeyemediği için ev sahibinin çıkarmak istediği Demir, kendisine yardım edilmesini istedi.

Aydın'ın Ortaklar ilçesinde 2003 yılında, Meryem Demir ile halasının oğlu M.A.D. birbirlerini severek, evlendi. Evliliklerinden şimdi biri 16 yaşında lise öğrencisi, diğeri 13 yaşında ortaokul öğrencisi kız çocukları olan çiftin 7 yıl önce de Yunus Emre adını verdikleri erkek çocukları oldu. Çift, Yunus Emre büyümeye başladığı zaman otizmli olduğunu fark etti. Bu sırada M.A.D., daha fazla para kazanabilmek amacıyla eşinin altınlarını da alarak, 3 sene önce Manavgat'ın Side Mahallesi'ne gelip, restoran açtı. M.A.D., geçen yıl Temmuz ayında eşi Meryem Demir ve 3 çocuğunu da Manavgat'a getirdi.

OĞLU OKULA YA DA KREŞE GİDERSE İŞ BULUP ÇALIŞACAK

Bir süre sonra M.A.D. ve Meryem Demir arasında sorunlar yaşanmaya başladı. M.A.D., evi terk ederek, eşine boşanma davası açtı. Eşinin evi terk etmesinin ardından birkaç aydır kirasını ödeyemeyen Demir'e, ev sahibi evi de boşaltmasını söyledi. Şubat ayından bu yana oğlu Yunus Emre için Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı tarafından 1460 lira aylık bakım parası verilen Meryem Demir'e Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca da bir defa 300 liralık yardım yapıldı. Demir, kızlarından birinin bu sene lise 3'te, diğerinin de ortaokulda okuduğunu belirterek, oğlunun da eğitim alması gerektiğini söyledi. Yunus Emre'nin okula ya da kreşe gitmesi durumunda kendisinin iş bulup çalışabileceğini anlatan Demir, hem oğlu için hem de geçinebilmeleri için yardım istedi.

'GÜZEL KADINLAR VARKEN NİYE SİZLE UĞRAŞAYIM' DEMİŞ

17 sene önce evlendiklerini anlatan Meryem Demir, "Biz severek evlendik. Manavgat Side'de restoran açtı. Bizi buraya getirdi. Bir süre baktı, dedi ki 'Benim düzenim bozuldu. Ben otizmli hasta bir çocukla uğraşamam. Etrafımda bu kadar güzel kadınlar varken, ben niye sizle uğraşayım' dedi. Gerçi ben uğraşıyordum, çocuğumla. Aslında fazla da bir şey istemedik ondan, sadece çocuğumun eğitim almasını istedim ama kabul etmedi. Eşim, Manavgat'a gelip iş yerini açarken, benim 30 bin liralık altınımı da aldı. Bana, 'Sizi yanıma alacağım, Yunus Emre'nin tedavisini de yaptıracağım' dedi. Ama ne yazık ki buranın, Antalya'nın, Manavgat'ın, Side'nin kadınlarının cazibesine kapıldı. Biraz da patronluk havalarına girince beni beğenmediğini söyledi. Tamam beni beğenmesin ama bu çocukları inkar edebilir mi? 10 aydır eve bir ekmek bile göndermedi, çocuklarının yüzünü görmedi" dedi.

Eşi M.A.D.'nin kendisine boşanma davası açtığını söyleyen Meryem Demir, davanın devam ettiğini anlattı.

'İNSANLAR BİZE ACIYOR'

Çevrede bulunan komşularının ve diğer kişilerin kendilerine acıdığını dile getiren Meryem Demir, "Çevremizde bulunan insanlar bize erzak getiriyor. Ramazan ayında fitrelerini bize verdiler. Bu şekilde iyi kötü geçinmeye çalışıyorum. Ama nereye kadar? Şu anda aylık 900 lira olan kiramı ödeyemiyorum, ev sahibi beni çıkaracağını söyledi. Oğlum otizmli. Bir kreşe gitse veya eğitim görse bence düzelir. Ama ona da gücüm yok. Kreşler de paralı. Kızların da okul masraflarını karşılayamıyorum. Servis parası oluyor, hiçbirini karşılayamıyorum. Eşim bizi buraya getirdiği zaman tuttuğu daire eşyalıydı. Şimdi ev sahibi beni çıkaracak, bir ev lazım. Eşyamız yok, eşya lazım. Oğlumun bir kreşe gitmesi lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Meryem Demir ve Yunus Emre Demir detay görüntü

Meryem Demir'in açıklaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

KARAMAN'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında kavga çıktı. Kızıl'ın kulağını ısırarak, koparan Sezai Ç., gözaltına alındı. Kızıl ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Postacı Onur Kızıl, dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti. Kızıl, bu sırada gördüğü, apartmanda oturan Sezai Ç.'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak, kopardı. Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla kopan kulağıyla birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

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Meryem Demir, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 12:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAH YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

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