Daha 24 yaşındaydı! Cani koca, 6 aylık hamile eşini öldürdü - Son Dakika
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Daha 24 yaşındaydı! Cani koca, 6 aylık hamile eşini öldürdü

01.03.2022 19:40

Isparta'da, 24 yaşındaki Raziye Karabuğa dini nikahlı eşi Ş.G. ile tartıştı. 6 aylık hamile olan genç kadın, 18 yaşındaki eşi tarafından vuruldu. Karabuğa , tüm müdahalelere rağmen bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Çiftin Isparta'ya bağlı Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada meydana gelen olayda 18 yaşındaki Ş.G isimli şahıs ile dini nikahlı oldukları öğrenilen 24 yaşındaki eşi Raziye Karabuğa, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışma esnasında Ş.G silahını çıkararak 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Raziye Karabuğa'ya ateş etti ve hamile kadın başından ve göğsünden ağır yaralandı. Ş.G isimli şahıs ağır yaraladığı dini nikahlı eşi Raziye Karabuğa'yı Isparta Şehir Hastanesi Acil bölümünün bahçesine atarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Dini nikahlı koca, 24 yaşındaki eşini karnında bebeğiyle birlikte öldürdü

KARNINDA BEBEĞİYLE SON NEFESİNİ VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaralı kadına yaptığı tüm müdahaleler sonucu Raziye Karabuğa ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan zanlı Ş.G.'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Olay üzerine savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Daha 24 yaşındaydı! Cani koca, 6 aylık hamile eşini öldürdü - Son Dakika


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