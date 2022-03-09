Daha 8 yaşında, 9. kez göz ameliyatı olacak - Son Dakika
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Daha 8 yaşında, 9. kez göz ameliyatı olacak

09.03.2022 09:21

Daha 8 yaşında, 9. kez göz ameliyatı olacak Minik Batuhan'ın ailesi 9. ameliyat için hayırseverlerden yardım bekliyor Rize'de 8 yaşındaki Batuhan Alkan, küçük yaşına rağmen glokom hastalığı nedeniyle bugüne kadar 8 ameliyat olurken, bugünlerde 9. ameliyatına hazırlanıyor.

Daha 8 yaşında, 9. kez göz ameliyatı olacak

Minik Batuhan'ın ailesi 9. ameliyat için hayırseverlerden yardım bekliyor

RİZE - Rize'de 8 yaşındaki Batuhan Alkan, küçük yaşına rağmen glokom hastalığı nedeniyle bugüne kadar 8 ameliyat olurken, bugünlerde 9. ameliyatına hazırlanıyor. Batuhan'ın ailesi 9. ameliyat için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Rize'de yaşayan Gülbek Alkan ve Türkan Alkan çiftinin 8 yaşındaki oğulları Batuhan doğuştan glokom göz rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Bebeklerde 15 binde bir görülen rahatsızlık nedeniyle 8 kez ameliyat geçiren Batuhan'ın 1 gözü bu hastalıktan kurtuldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen tedavileri devam eden Batuhan'ın sağlığına kavuşması ve diğer gözünün de kör olma riskini atlatması için son bir ameliyat daha olması gerekiyor. Türkiye'de sadece birkaç özel göz hastanesinde yapılabilen bu ameliyatın masrafları ise 40 bin TL'yi buluyor. Aile ameliyatı devletin karşılamadığı için hayırsever vatandaşların yardım çağrısında bulunuyor.

Şuana kadar oğlunun 8 kez ameliyat olduğunu dile getiren Baba Gülbek Alkan yaptığı açıklamada, "Batuhan 3 aylık iken bir hastalığa yakalandı. Hastaneye gittik oradaki doktor bize göz tansiyonu olduğunu söyledi. Batuhan şu anda 8 yaşında o gün bugündür tedavileri devam ediyoruz. Şu ana kadar 8 defa ameliyat oldu. Şu anda bir ameliyat daha olması gerekiyor. Biletlerimi de aldım, nisan ayında gideceğim. Maddi gücüm olmadığımdan dolayı bu ameliyatta zorlanıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu zamana kadar bankalarla geldim buraya. Bankalardan kredi aldım. Bugüne kadar çok zorladım kendimi, zaten bir emekli maaşımız var. Fazla yüksek bir maaşımız yok. Aldığım maaş 2 bin 600 Liralık bir maaş. Ne iş bulursam onu yapıyorum. Yeter ki çocuğumu kurtarayım. Gözünü kurtardım ama diğer gözünde de farklı ameliyatlar devam ediyor. Onlarda olmak zorunda. Zaten bir gözünde cihaz var. O cihazla eğer takip etmezsek, daha büyük sorunla karşılaşacağız. Şu anda benden 35 bin TL civarında ameliyat parası isteniyor. Gidiş geliş masraflarımızla beraber 40 bin TL'yi buluyor" ifadelerini kullandı.

Doğduğu günden 8 yaşına kadar tedavisi başarılı bir şekilde devam ettiğini de vurgulayan Alkan "Tedavi süreci şu ana kadar çok iyiydi. Şu anda sağ gözü kurtardı. Bu hastalık çok sinsi bir hastalık. Tıp dilinde glokom diyorlar. Bizim dilimizde göz tansiyonu deniliyor. Sağ gözünü kurtardı ama şu anda sol gözünde sıkıntı var. Onu da kurtarmak zorundayım. Tedavisi yavaş yavaş gidiyor. Bir anda ameliyat olunca bitmiyor. Şu anda gittiğim doktorlardan razıyım. Onlar olmasa ben buraya gelemezdim. İki gözünü de kaybetmiş olurdu" dedi.

Bir süre tedavisinde ilaçları doktor tavsiyesi ile kestiklerini ancak son zamanlarda göz tansiyonu yükseldikçe ilaçları yeniden kullanmak zorunda kaldıklarının altını çizen Alkan "Günlük önceden tedavimiz iyi gidiyordu. Daha sonra tansiyonu yükselmeye başladı. Tansiyonu yükseldikçe doktorumuz da bize masaj yapmamızı önerdi. İlaç kesmiştik ilaca da tekrar başladı. Çünkü tansiyon değerleri 18'e yükseldi. Normalde 13 ya da 14 olması gerekiyor. Öyle olmadığından dolayı masajlara başladık. Masajları çok sıkıntılı oluyor. Çünkü baskı yapıyorum. Gözüne de bir zarar gelmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Doğuştan glokom göz rahatsızlığı ile dünyaya gelen Batuhan ise "Daha önce çok ameliyat oldum. Diğer gözümü de kurtarmak için bir tane daha ameliyat olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Daha 8 yaşında, 9. kez göz ameliyatı olacak
Daha 8 yaşında, 9. kez göz ameliyatı olacak
Daha 8 yaşında, 9. kez göz ameliyatı olacak
Daha 8 yaşında, 9. kez göz ameliyatı olacak
Daha 8 yaşında, 9. kez göz ameliyatı olacak

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Kaynak: İHA

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